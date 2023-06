Atteindre un avenir durable pour l’IA

Plus de calcul conduit à une plus grande consommation d’électricité et aux émissions de carbone qui en résultent. Une étude réalisée en 2019 par des chercheurs de l’Université du Massachusetts à Amherst a estimé que l’électricité consommée lors de la formation d’un transformateur, un type d’algorithme d’apprentissage en profondeur, peut émettre plus de 626 000 livres (~ 284 tonnes métriques) de dioxyde de carbone, soit plus de 41 vols aller-retour entre New York et Sydney, Australie. Et ce n’est que la formation du modèle.

Nous sommes également confrontés à une explosion du stockage des données. IDC prévoit que 180 zettaoctets de données, soit 180 milliards de téraoctets, seront créés en 2025. L’énergie collective requise pour le stockage des données à cette échelle est énorme et sera difficile à gérer de manière durable. Selon les conditions de stockage des données (par exemple, le matériel utilisé, le mix énergétique de l’installation), un seul téraoctet de données stockées peut produire 2 tonnes d’émissions de CO2 par an. Maintenant, multipliez cela par 180 milliards.

Cette trajectoire actuelle d’intensification de l’IA avec une empreinte environnementale sans cesse croissante n’est tout simplement pas durable. Nous devons repenser le statu quo et changer nos stratégies et nos comportements.

Conduire des améliorations durables avec l’IA

Bien qu’il y ait sans aucun doute de sérieuses implications en matière d’émissions de carbone avec l’importance accrue de l’IA, il existe également d’énormes opportunités. La collecte de données en temps réel combinée à l’IA peut en fait aider les entreprises identifient rapidement les domaines d’amélioration opérationnelle pour aider à réduire les émissions de carbone à grande échelle.

Par exemple, les modèles d’IA peuvent identifier les opportunités d’amélioration immédiate des facteurs influençant l’efficacité des bâtiments, notamment le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC). En tant que système complexe, riche en données et multivariable, le CVC est bien adapté à l’optimisation automatisée, et les améliorations peuvent entraîner des économies d’énergie en quelques mois seulement. Bien que cette opportunité existe dans presque tous les bâtiments, elle est particulièrement utile dans les centres de données. Il y a plusieurs années, Google a expliqué comment la mise en œuvre de l’IA pour améliorer le refroidissement des centres de données a réduit sa consommation d’énergie jusqu’à 40 %.

L’IA s’avère également efficace pour mettre en œuvre une informatique sensible au carbone. Le déplacement automatique des tâches informatiques, en fonction de la disponibilité des sources d’énergie renouvelables, peut réduire l’empreinte carbone de l’activité.

De même, l’IA peut aider à réduire le problème de stockage de données en ballon mentionné précédemment. Pour répondre aux préoccupations de durabilité du stockage de données à grande échelle, Gerry McGovern, dans son livre Déchets du monde entier, a reconnu que jusqu’à 90 % des données sont inutilisées, simplement stockées. L’IA peut aider à déterminer quelles données sont précieuses, nécessaires et de qualité suffisante pour justifier le stockage. Les données superflues peuvent simplement être supprimées, ce qui permet d’économiser à la fois des coûts et de l’énergie.

Comment concevoir des projets d’IA de manière plus durable

Pour mettre en œuvre de manière responsable des initiatives d’IA, nous devons tous repenser certaines choses et adopter une approche plus proactive de la conception de projets d’IA.