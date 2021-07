Le PDG Sundar Pichai est stressé par le projet de Google de devenir décarboné au cours de la prochaine décennie. Cela signifie que l’entreprise vise à n’utiliser aucune énergie à base de carbone d’ici 2030.

« C’est un long plan, cela me stresse pour savoir comment y arriver », a déclaré Pichai lors d’une conférence de presse. événement virtuel sur le changement climatique hébergé par la plate-forme d’imagerie terrestre Planète en juillet. Mais « vous misez sur la technologie et l’innovation », a-t-il déclaré.

Google est neutre en carbone depuis 2007, a déclaré Pichai. Cela signifie que bien que les opérations de Google créent toujours des émissions de carbone, l’entreprise compense en faisant des choses comme acheter compensations carbone. Avec les compensations, Google paie essentiellement d’autres organisations ou projets pour réduire réellement les émissions de gaz à effet de serre d’un montant égal à ce que Google produit. Google utilise également d’autres méthodes pour compenser, comme acheter suffisamment d’énergie renouvelable pour correspondre à sa consommation annuelle d’électricité à base de carbone.

D’ici 2030, cependant, Google vise à fonctionner sans utiliser d’énergie produisant des émissions de gaz à effet de serre. « Nous nous sommes engagés à être sans carbone 24h/24 et 7j/7, c’est-à-dire toutes les heures, tous les jours dans le monde », Google fonctionnera en utilisant une énergie propre, a déclaré Pichai.

Cela signifie que « chaque e-mail que les gens utilisent dans Gmail, ou chaque requête qu’ils tapent dans la recherche, nous voulons le servir sans utiliser du tout de carbone », a déclaré Pichai. « Ce sont des paris audacieux. Et nous les considérons comme des coups de lune. »

Google développe également des outils pour aider les consommateurs à économiser de l’énergie.

Plus tard cette année, par exemple, le itinéraires par défaut suggérés par Google Maps seront « les itinéraires les plus respectueux de l’environnement » dans la mesure du possible, a déclaré Pichai. Un suggestion d’itinéraire écologique est celui qui est optimisé pour des choses comme des routes moins escarpées et moins de congestion routière, de sorte que la conduite sur l’itinéraire nécessiterait probablement moins de carburant.

Google essaie également de mieux simuler la météo, donc mieux prévoir… les événements météorologiques défavorables, afin que les gens puissent s’y préparer », a déclaré Pichai.

Les plans de Google ne sont cependant pas une mince affaire.

« C’est une bonne chose que Sundar Pichai soit stressé d’atteindre son objectif de zéro carbone en 2030 », a déclaré Rolf Skar, responsable des projets spéciaux de Greenpeace. « Trop d’entreprises et de gouvernements se sont fixé des objectifs et ne les ont pas atteints. »

Selon Julio Friedmann, chercheur principal au Center on Global Energy Policy de l’Université de Columbia, les objectifs de Google sont « réalisables, mais très ambitieux et nécessitent une attention, un engagement soutenu et un investissement pour réussir. Heureux qu’il soit sur l’affaire », dit-il.

Par exemple, Google devra « innover et pousser à des changements systémiques dans les régions où les solutions ne sont pas facilement disponibles », explique Skar.

À Taïwan et à Singapour, par exemple, une géographie difficile complique l’utilisation de l’énergie éolienne et solaire, qui nécessitent toutes deux une superficie terrestre pour produire. Ainsi, à Taïwan, Google achètera de l’électricité à partir de 40 000 panneaux solaires surélevés au-dessus des étangs de pêche. À Singapour, elle prévoit d’acheter de l’électricité à partir d’installations solaires sur les toits de 500 immeubles de logements publics, indique la société.

Et pour les moments où le vent ne souffle pas et le soleil ne brille pas, Google travaille également sur des solutions, dit la société. Google s’est associé à une start-up d’énergie propre Fervo, par exemple, pour développer un projet d’énergie géothermique de nouvelle génération pour alimenter les centres de données de l’entreprise et d’autres infrastructures dans tout le Nevada. La géothermie consomme de l’énergie de la chaleur naturelle générée par le noyau de la terre.

Les objectifs sans carbone de Google sont « le bon niveau d’ambition », Elizabeth Sturcken, les directeur général du Fonds de défense de l’environnement, a déclaré à CNBC Make It. « Nous n’avons pas d’autre choix que de transformer complètement nos systèmes énergétiques et notre économie pour réduire les émissions planétaires de 50 % en moins de 10 ans », dit-elle.

Pour être juste, être axé sur la durabilité est également bon pour Google.

D’une part, cela aide l’entreprise à embaucher et à garder de jeunes talents. « Sans aucun doute, quand vous regardez la prochaine génération qui arrive, c’est la question qui leur tient le plus à cœur », a déclaré Pichai.

Aussi, le prix des énergies renouvelables a chuté ces dernières années, il est donc dans l’intérêt de Google de faire la transition de ses sources d’électricité, déclare Mark Z. Jacobson, professeur à Stanford qui a écrit un manuel sur les énergies renouvelables et qui est le directeur du programme Atmosphère/Énergie là-bas.

« C’est certainement moins cher pour les entreprises de faire la transition elles-mêmes », dit Jacobson – l’éolien et le solaire coûtent près de la moitié du coût du gaz naturel, dit-il. « Ainsi, atteindre les 100% d’énergies renouvelables, les objectifs zéro carbone profitent financièrement aux entreprises elles-mêmes. »

