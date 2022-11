Atteindre le net zéro peut nécessiter des solutions financières moralement douteuses

Cette chronique est une opinion de Kyle Hiebert, un chercheur et analyste indépendant basé à Winnipeg. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Alors que les délégués descendent sur le pays hôte, l’Égypte, pour la COP27, en cours, ils sont sûrement motivés par le brutal – et clair – conséquences de l’inaction climatique . Mais ce consensus se désintègre sur la manière de financer les 4 à 5 000 milliards de dollars américains de dépenses et d’investissements mondiaux annuels nécessaires pour réaliser la transition énergétique nette zéro nécessaire d’ici 2050, selon l’Agence internationale de l’énergie.

C’est parce que, comme inondations apocalyptiques au Pakistan au cours de l’été l’ont souligné, les nations les plus exposées au risque de dégradation du climat sont celles qui sont le moins à même d’y faire face. Ils sont également les moins coupables d’avoir causé le changement climatique en premier lieu.

Comme on l’a largement rapporté, le Pakistan a contribué à moins de 1 % des émissions responsables du réchauffement climatique. Et pourtant, les 30 milliards de dollars américains de dommages causés par les récentes inondations — un seul phénomène climatique extrême et prolongé — représentent plus de 11 % du PIB du pays.

Les pays en développement comme le Pakistan recherchent donc la « justice climatique ». Essentiellement, ils veulent que les pays riches, y compris le Canada, avec les empreintes carbone par habitant les plus élevées et les totaux d’émissions historiques les plus élevés, expient d’abord leurs péchés de carbone, tandis que les pays à revenu moyen et faible se concentrer sur la satisfaction de leurs besoins énergétiques .

Le support est largement insuffisant

Les pays industrialisés veulent que l’action climatique se produise plus ou moins à l’unisson. Ils soulignent que 95 % de l’augmentation des gaz à effet de serre dans le monde au cours de la dernière décennie provient de économies de marché émergentes . Bien que les États-Unis et l’Union européenne aient récemment montré un soutien provisoire à la soi-disant réparations climatiques — une compensation supplémentaire pour les “pertes et dommages” déjà encourus par les pays les plus pauvres en première ligne du changement climatique.

Les pays riches déclarent également aujourd’hui qu’ils respecteront leur engagement de 2009 de fournir 100 milliards de dollars américains de financement climatique annuel au monde en développement d’ici 2023 – trois ans plus tard que promis. Mais il existe un troublant manque de transparence autour de la façon dont l’argent pour la réduction des émissions et l’adaptation est distribué, et de nombreuses voix dans les pays du Sud disent maintenant que le chiffre de 100 milliards de dollars est largement insuffisant.

L’année dernière, à la COP26 à Glasgow, en Écosse, un négociateur représentant un bloc de nations africaines dénoncé l’engagement de 2009 comme “déjà absurde”, affirmant que le continent aurait besoin de 1,3 billion de dollars américains par an à partir de 2025 pour atteindre les objectifs climatiques internationaux sans sacrifier les objectifs de développement économique et social nationaux. Un responsable de l’Inde, troisième émetteur mondial, revendiqué son pays à lui seul aurait besoin de 1 billion de dollars américains par an d’ici 2030 pour atteindre le zéro net d’ici 2070.

Dans la certitude que ces demandes ne seront pas satisfaites – plus la façon dont des milliers des plus grands les entreprises font du greenwashing dans leurs opérations et l’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché une ruée effrénée des États européens vers de nouvelles sources de combustibles fossiles – les pays en développement se sont de plus en plus exprimés sur la l’hypocrisie énergétique des pays riches .

Les personnes déplacées par la pire sécheresse depuis des décennies dans la Corne de l’Afrique arrivent dans un camp de déplacés à la périphérie de Dollow, en Somalie, en septembre. Lors de la conférence COP26 de l’année dernière, un négociateur africain a déclaré que le continent aurait besoin de 1,3 billion de dollars américains par an à partir de 2025 pour atteindre les objectifs climatiques internationaux. (Jérôme Delay/Associated Press)

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est joint à lui. En septembre, Guterres a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York que taxes supplémentaires devraient être prélevés sur les géants multinationaux de l’énergie pour aider à compenser la hausse des coûts alimentaires et énergétiques et les impacts négatifs sur le climat. “L’industrie des combustibles fossiles se régale de centaines de milliards de dollars de subventions et de bénéfices exceptionnels alors que les budgets des ménages diminuent et que la planète brûle”, a-t-il déclaré.

En effet, mobiliser la puissance financière et la volonté politique nécessaires pour faire face à la crise climatique semble décourageant, c’est le moins qu’on puisse dire, mais pas impossible.

Adam Tooze, universitaire de l’Université de Columbia, a suggéré cela pourrait être fait par les gouvernements consacrant chaque année de trois à cinq pour cent de leurs dépenses aux initiatives climatiques – l’équivalent de un tiers de l’attribution du Pentagone aux États-Unis, soit un peu plus du double de ce qu’au Canada estimations il dépensera pour Anciens Combattants en 2022-2023. Ces milliards de dollars pourraient alors mobiliser des billions de dollars grâce à des partenariats public-privé, selon Tooze.

L’argent public assumerait la majorité du risque d’investissement initial à court terme des projets avant que les partenaires privés ne puissent les transformer en produits qui génèrent de l’argent à long terme sur les marchés financiers, affirme Tooze.

Le ministre égyptien de la coopération internationale s’est fait l’écho de cette idée lors d’un interview en mai, signaler que les solutions de financement climatique étaient l’un des principaux objectifs de son gouvernement en tant qu’hôte de la COP27, tout en affirmant que “plus de synergie” était nécessaire entre les agences gouvernementales et les capitaux du secteur privé pour “créer des outils de réduction des risques”.

Alliance en terrain glissant

Sentant l’opportunité, l’année dernière à la COP26, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, a dévoilé un coalition de 450 sociétés financières dans des dizaines de pays – la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) – qui se disent prêts à mobiliser 130 000 milliards de dollars américains vers des objectifs de zéro net si les conditions sont réunies.

Cela finirait par socialiser le risque et privatiser une grande partie des avantages monétaires de l’action climatique, tout en offrant un nouveau flux de bénéfices aux mêmes institutions financières qui ont financé l’industrie des combustibles fossiles pendant des décennies. Cela dépendrait également du fait que les entreprises du secteur privé respectent leur part du marché. C’est loin d’être une valeur sûre, étant donné que certains acteurs majeurs, dont Banques canadiennes – sommes envisager de quitter GFANZ montrant que même cette grande alliance éclaboussante est sur un terrain fragile.

Cela pourrait vous inquiéter que les gouvernements souscrivent des moyens pour que les institutions qui ont profité de la combustion des combustibles fossiles profitent maintenant de l’atténuation du changement climatique, mais une solution moralement douteuse peut toujours être une solution. Cela est particulièrement vrai si l’alternative, après 20 ans d’efforts infructueux, est de continuer à espérer que l’appareil des gouvernements démocratiques, de plus en plus détourné par campagne électorale perpétuelle – ou des régimes autocratiques irresponsables peuvent exécuter collectivement des révolutions radicales de type Green New Deal au milieu d’un nouvelle ère macro-économique mondiale d’inflation tenace, de sociétés vieillissantes et de marchés obligataires agités.

À l’instar des mécanismes de tarification du carbone, les partenariats public-privé comportent d’énormes risques politiques et nécessitent des efforts massifs pour maintenir la transparence. Mais s’ils sont bien faits, ensemble, ils peuvent également éviter une catastrophe climatique.