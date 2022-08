Atteignez vos objectifs de bien-être avec les appareils Amazon Halo alors qu’ils sont jusqu’à 45% de réduction

Vous cherchez un moyen de suivre vos habitudes pour mieux prendre soin de vous ? Il y a beaucoup de Traqueur de Fitness options là-bas. Des marques comme Fitbit peut dominer le marché, mais Amazon a sa propre gamme d’appareils de suivi de la condition physique qui offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs de bien-être et de remise en forme, ils peuvent vous aider – à la fois le Bande Halo et le Vue Halo offrent des moyens de suivre vos activités afin que vous puissiez obtenir une image solide de votre état de santé général.

En ce moment de marque Amazon et les appareils sont réduits jusqu’à 45 %, avec , afin que vous puissiez trouver un appareil confortable qui corresponde également à votre style et à vos besoins. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette offre à durée limitée.

Le Halo Band est un tracker de fitness simple qui suivra vos pas, votre fréquence cardiaque et votre sommeil. Il a une bande de tissu sur la capsule et il manque un écran d’affichage, mais il comprend un microphone pour que vous puissiez accéder à certaines fonctionnalités. Il est idéal pour les personnes qui recherchent quelque chose à la fois pratique et sans distraction. Il est livré avec six mois d’abonnement Halo, qui se renouvellera automatiquement si vous n’annulez pas (mais pour le plus d’avantages, vous voudrez probablement continuer votre abonnement). Normalement 100 $, vous pouvez l’obtenir pour 55 $ aujourd’hui, une économie de 45 %.

D’autre part, si vous souhaitez voir vos mesures en un coup d’œil, Halo View dispose d’un écran tactile couleur et peut même se synchroniser avec votre téléphone, vous permettant de recevoir des notifications directement sur votre poignet. Il possède également de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes, notamment des mesures du niveau d’oxygène dans le sang, et il suit vos points d’activité. Il est actuellement réduit de 30 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 50 $. Vous recevrez également un abonnement Halo de 12 mois avec achat qui se renouvellera automatiquement.

Les abonnements Halo coûtent 4 $ par mois une fois votre essai terminé, mais cela peut vous aider à libérer tout le potentiel de ces appareils astucieux. Les entraînements à la demande d’Orangetheory, Sweat et Aaptiv ne sont qu’un début – il y a aussi des médiations quotidiennes, un soutien nutritionnel avec des recettes de marques telles que WW et Whole Foods, ainsi que de nombreux autres atouts destinés à vous aider à vivre votre vie la plus saine. Non seulement vous pourrez compter les pas ou suivre les entraînements, mais vous pourrez également suivre votre niveau d’intensité, observer votre temps de sédentarité, analyser votre ton de voix et obtenir une analyse de la composition corporelle plus approfondie que les lectures traditionnelles de l’IMC.