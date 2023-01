Attaquez-vous à vos résolutions du Nouvel An avec jusqu’à 27 % de réduction sur l’équipement de fitness Nordic Track

Retrouver la santé est l’une des résolutions les plus populaires du Nouvel An. Mais entrer dans une nouvelle salle de sport en janvier peut être une expérience intimidante (et à l’étroit). Heureusement, il existe des tonnes d’équipements pour vous aider à faire un bon entraînement à la maison, et en ce moment, vous pouvez en acheter à prix réduit. À l’heure actuelle, Amazon propose jusqu’à 27% de réduction sur certains équipements de fitness Nordic Track, avec des tapis roulants, des vélos d’exercice et bien plus encore en vente pour des centaines de dollars de réduction. Il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il existe une variété d’équipements pour le cardio et la musculation que vous pouvez acheter à moindre coût lors de cette vente. Les tapis de course conviennent à tous les niveaux de condition physique, que vous souhaitiez travailler votre vitesse de pointe ou simplement compter vos pas quotidiens. Si vous cherchez à en ajouter un à votre salle de gym à domicile, vous pouvez vous procurer un avec un écran de 7 pouces pour 1 100 $, soit 199 $ de réduction sur le prix habituel.

Ou vous voudrez peut-être envisager un rameur, qui est à faible impact et vous permet de travailler votre cardio, ainsi que vos jambes, votre tronc, vos bras et votre dos. Cette est actuellement de 324 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 1 275 $. Et si vous cherchez à cibler des groupes musculaires plus spécifiques, vous pouvez choisir cet ensemble de notre paire préférée d’haltères intelligents sur le marché en ce moment, en vente pour 340 $, soit 89 $ de moins que le prix habituel.