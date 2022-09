Attaques massives au Canada : un suspect retrouvé mort ; frère reste en liberté

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’un des suspects de l’attaque à l’arme blanche massive au Canada qui a fait 10 morts a été retrouvé mort avec des blessures qui ne semblent pas s’être infligées lui-même, a annoncé lundi la police.

La police de Regina a déclaré lundi que Damien Sanderson, 31 ans, avait été retrouvé mort vers 11 h 30, heure locale, près de l’endroit où la plupart des coups de couteau avaient eu lieu.

Lui et son frère, Myles Sanderson, 30 ans, sont recherchés en lien avec les coups de couteau dans lesquels 10 personnes ont été tuées et 18 autres ont été blessées dimanche dans une communauté autochtone de la Saskatchewan.

“Son corps a été retrouvé à l’extérieur dans une zone très gazonnée à proximité d’une maison qui était en cours d’examen. Nous pouvons confirmer qu’il a des blessures visibles. Ces blessures ne semblent pas avoir été auto-infligées à ce stade”, a déclaré le commandant de la Gendarmerie royale du Canada. La commissaire adjointe Rhonda Blackmore a déclaré à l’Associated Press.

LES COUPS DE POIGNARD AU CANADA LAISSENT 10 MORTS, PLUS D’UNE DOUZAINE DE BLESSÉS: POLICE

La police n’est pas certaine de la cause exacte du décès et n’exclut pas la possibilité que son frère l’ait tué. Ils pensent que Myles Sanderson est blessé et en fuite. Myles Sanderson est recherché pour un crime antérieur depuis mai dernier. Blackmore a déclaré que les antécédents criminels de Myles Sanderson, qui incluent la violence, remontent à des années.

“Même s’il est blessé, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas encore dangereux”, a déclaré Blackmore au New York Post. “Myles a un lourd casier judiciaire impliquant à la fois des crimes contre la personne et des biens… Nous le considérons comme armé et dangereux. Ne l’approchez pas.”

LE CANADA SUSPECTE UNE VÉNÉRATION DE COUPS DE POIGNARD À REGINA, EN SASKATCHEWAN ALORS QUE LA POLICE DÉCRIT UNE CHASSE À L’HOMME “IMPLACABLE”

Des victimes poignardées ont été retrouvées sur 13 scènes de crime distinctes dans la communauté des Premières Nations et dans le petit village de Weldon. La police a déclaré que certaines victimes avaient été ciblées et que d’autres avaient été frappées par des attaques aléatoires.

Myles Sanderson a été inculpé de trois chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre en lien avec les coups de couteau de masse. Damien Sanderson a été inculpé d’un chef de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre. Les frères devraient faire face à des charges supplémentaires.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La police n’a toujours pas déterminé le motif des coups de couteau. Les coups de couteau de masse sont parmi les plus meurtriers de l’histoire du Canada.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.