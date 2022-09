Attaques massives au Canada: la chasse à l’homme passe à Myles Sanderson “armé et dangereux”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le chef de la police de la capitale provinciale de la Saskatchewan, au Canada, avertit le public que le suspect d’avoir poignardé en masse Myles Sanderson est “toujours en fuite et toujours considéré comme armé et dangereux” après la découverte de son frère décédé lundi.

La police de Regina a déclaré que Damien Sanderson, 31 ans, avait été retrouvé mort lundi vers 11 h 30, heure locale, près de l’endroit où la plupart des coups de couteau au Canada ont eu lieu. Myles et son frère aujourd’hui décédé sont soupçonnés d’avoir tué 10 personnes et en avoir blessé 18 lors d’une attaque au couteau dans la communauté autochtone de la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon dimanche.

« La question est maintenant, où est Myles ? Est-ce que Myles Sanderson est toujours à Regina ? Le chef de la police de Regina, Evan Bray, a déclaré dans un message vidéo publié tard lundi soir.

“Cette information qui l’a mis dans notre communauté date maintenant de plus d’un jour, et nous n’avons pas eu de nouvelles informations pour déterminer que ce n’est plus factuel”, a-t-il poursuivi. “Nous continuons donc à opérer en supposant qu’il est ici jusqu’à ce que nous obtenions des informations indiquant le contraire.”

Bray a ajouté “Je pense que la question qui préoccupe beaucoup de gens aujourd’hui est que maintenant que le long week-end touche à sa fin, que l’école reprend demain pour les élèves, à quoi cela ressemble-t-il en termes de sécurité communautaire ?

“Je pense qu’il y a quelques choses dont nous devons nous souvenir – il y a eu des incidents très violents qui se sont produits… dans le nord de la Saskatchewan”, a-t-il expliqué. “Cependant, depuis lors, plus aucune violence ne s’est produite. Il n’y a pas eu de répétition de cette violence dans notre communauté et il n’y a aucune indication d’une menace de violence dans notre ville.”

Cependant, Bray a averti que “Myles est toujours en fuite et toujours considéré comme armé et dangereux.

“Nous demandons à notre communauté de continuer à être très consciente de votre environnement et de signaler tout ce qui est inhabituel ou toute information que vous pourriez avoir qui pourrait apporter une résolution rapide à cette situation”, a-t-il conclu, promettant que “nous n’arrêterons pas cette enquête”. jusqu’à ce que Myles soit en sécurité en garde à vue.”