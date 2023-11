Attaques israéliennes contre Gaza : Examen des armes et de l’ampleur des destructions | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le déploiement par Israël de missiles à guidage de précision (PGM) jette le doute sur l’affirmation selon laquelle ces bombes « intelligentes » réduisent les dommages collatéraux.

« Les militaires du monde entier justifient souvent l’utilisation de bombes intelligentes au motif qu’elles sont plus précises et, par conséquent, plus humaines et plus légales au regard du droit humanitaire international. Le principe de distinction, pierre angulaire de cette loi, exige que l’armée d’invasion israélienne fasse toujours la distinction entre les combattants et les cibles militaires d’une part et les civils et les biens de caractère civil de l’autre et qu’elle ne cible que les premiers », a déclaré Magnier à Al Jazeera.

« Surtout, cela exige qu’Israël respecte le droit international pour garantir qu’aucun crime contre l’humanité ne soit commis et qu’aucune cible militaire ne soit touchée à côté d’une cible civile connue pour contenir un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Tous ces principes, y compris la Convention de Genève, n’ont pas été respectés dans de nombreux endroits de Gaza. »

C’est pourquoi Israël utilise des bombes intelligentes pour faire avancer ses plans, qui ne se limitent pas à des objectifs militaires mais visent à causer un maximum de victimes civiles et à terroriser les Palestiniens de Gaza afin de déclencher un exode général. par Élie Magnier

D’après l’analyse visuelle de Le New York Times, Le gardien et des experts, les forces israéliennes ont utilisé des bombes de 900 kg sur le camp de réfugiés de Jabalia le 31 octobre. Deux cratères d’impact estimés à 12 mètres de large ont été identifiés.

Combien de dégâts une bombe de 500 livres peut-elle faire ?

Selon le Projet sur les alternatives de défense (PDA), qui mène des recherches et des analyses sur la politique de défense, une explosion de 500 livres endommagera gravement, blessera ou tuera tout ou n’importe qui dans un rayon de 20 mètres (65 pieds). Une explosion de 2 000 livres augmentera le rayon de destruction à 35 mètres (115 pieds).

En moyenne sur différents types de surfaces, une bombe de 500 livres peut créer un cratère de 25 pieds (7,6 mètres) de diamètre et 8,5 pieds (2,6 mètres) de profondeur, tandis qu’une bombe de 2 000 livres creusera un cratère de 50 pieds (15 mètres) de diamètre. et 16 pieds (5 mètres), selon le PDA.

Même avec une intelligence et une précision parfaites, bon nombre des platinoïdes utilisés par Israël provoquent des dommages collatéraux disproportionnés.

Les armes transportent des centaines de kilos d’explosifs enfermés dans du métal. Au cours de la première semaine de la guerre entre Israël et le Hamas, l’administration Biden a envoyé 1 800 kits de munitions d’attaque directe conjointe (JDAM), de bombes de petit diamètre (SDB) et d’autres munitions en Israël.

Le maintien de l’hégémonie militaire régionale d’Israël est un élément central de la politique américaine au Moyen-Orient. Cet objectif a été atteint grâce au financement américain d’un arsenal militaire israélien croissant.

Le 2 novembre, les États-Unis ont adopté un projet de loi prévoyant une aide militaire de 14,5 milliards de dollars à Israël.

Entre 1976 et 2022, les États-Unis ont fourni à Israël près de 30 000 munitions intelligentes, dont des JDAM, des Paveways et des SDB.

Quelles « bombes intelligentes » Israël utilise-t-il ?

Les missiles à guidage de précision (PGM), également appelés bombes intelligentes, utilisent des systèmes de guidage avancés pour atteindre des cibles de grande valeur.

Ils peuvent être tirés ou largués depuis des avions et des véhicules aériens sans pilote (UAV). Les systèmes de guidage de ces armes peuvent être utilisés pour convertir des « bombes stupides », qui sont des munitions à chute libre et non guidées, en armes de précision.

« Les bombes intelligentes sont équipées de différentes ogives conçues pour différentes cibles. Certains sont conçus pour pénétrer dans des bunkers durcis, tandis que d’autres sont dotés d’ogives à fragmentation pour maximiser les dommages causés aux équipements et au personnel exposés », a déclaré Magnier à Al Jazeera.

Les systèmes de guidage utilisés dans les PGM comprennent la technologie GPS, les systèmes de navigation inertielle (INS) et le guidage laser, où une cible est marquée, soit par les forces terrestres, soit par l’avion lui-même, pour que la bombe la suive.

La plupart des bombes larguées par Israël appartiennent à la famille Mk 80, conçue par les États-Unis. Certaines de ces bombes comprennent des JDAM, des bombes à guidage laser Paveway et des bombes de petit diamètre. Ceux-ci sont présentés dans l’infographie ci-dessous.