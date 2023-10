Attaques du Hamas : le processus de paix israélo-palestinien ne peut être laissé de côté

Fahmy affirme que le manque d’engagement américain et l’absence d’un processus de paix sérieux créent un vide, permettant au Hamas de se nourrir des doléances du peuple palestinien.

« Ceux qui sont plus extrémistes, moins favorables au processus de paix, peuvent se nourrir de la frustration générée par l’absence de tout effort sérieux », dit-il. « L’absence de processus de paix est donc une erreur majeure. »

Aujourd’hui, affirme Fahmy, un engagement durable sur la question israélo-palestinienne est plus crucial que jamais – à une époque où les principes mêmes du processus de paix sont remis en question, que ce soit par l’expansion des colonies, la violence en Cisjordanie, le rejet du gouvernement d’extrême droite israélien la notion d’une solution à deux États autrefois envisagée – et, plus récemment bien sûr, l’attaque brutale du Hamas le 7 octobre.

« Alors que le Hamas, le Jihad islamique palestinien et l’Iran n’ont aucun intérêt à résoudre le conflit et à parvenir à la paix », déclare Jeremy Ben Ami, PDG de J Street, un groupe de pression progressiste à Washington qui soutient fermement un accord de paix avec les Palestiniens, « il existe des de nombreux Palestiniens le font, et toute notre politique devrait viser à soutenir et à renforcer les Palestiniens et les autres acteurs qui souhaitent véritablement créer un Moyen-Orient productif, pacifique et prospère. Si vous faites cela, le Hamas et les mauvais acteurs ne trouveront pas de terrain fertile sur lequel s’appuyer.»

L’âge d’or du rétablissement de la paix au Moyen-Orient, marqué par des personnalités comme Anwar Sadat, Golda Meir et James Baker, semble désormais n’être qu’un lointain souvenir, déclare Aaron David Miller, négociateur de paix chevronné au Moyen-Orient pour six secrétaires d’État.

« Depuis Camp David, les perspectives d’une négociation sérieuse menant à une solution à deux États n’étaient tout simplement pas possibles », déclare Miller, aujourd’hui chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. Contrairement aux hommes d’État précédents, les dirigeants d’aujourd’hui, dit Miller, sont liés par leurs idéologies et manquent de vision et de volonté pour conduire un véritable processus de paix.

Un diplomate arabe de haut rang, qui a obtenu l’anonymat pour parler franchement des lacunes diplomatiques américaines, a ajouté : « James Baker serait le quarterback du groupe et dirait : ‘D’accord, c’est comme ça que ça va se passer.’ Mais le paysage est désormais totalement différent. »

Le diplomate a souligné un certain nombre de défis : il y a l’Autorité palestinienne, dirigée par le président Mahmoud Abbas, qui est affaiblie non seulement par ses propres carences et sa corruption, mais aussi par les actions israéliennes et l’occupation en cours. Et il y a Netanyahu et le ministre israélien d’extrême droite Itamar Ben Gvir, un colon de Cisjordanie qui a appelé à l’annexion de la Cisjordanie et à l’expulsion des Palestiniens déloyaux envers Israël.

« Et vous avez des États-Unis qui ont de bonnes intentions, mais qui sont distraits », a poursuivi ce diplomate.

À court terme, ont souligné ces analystes, responsables et diplomates, tout processus de paix ou de normalisation dans la région sera impossible à poursuivre dans le contexte immédiat du conflit. Vendredi, Israël a ordonné à l’ONU d’évacuer un million de personnes dans le nord de Gaza, en prévision d’une invasion terrestre prévue contre le Hamas.

Mais dans les mois et les années à venir, disent-ils, les diplomates devront revenir à la table des négociations – ils ont souligné qu’une normalisation plus large dans la région est cruciale pour la stabilité à long terme, mais qu’elle ne doit pas permettre à nouveau de faire avancer la question israélo-palestinienne. dans l’ombre.