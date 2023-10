Attaques du Hamas contre Israël en 2023 : qu’est-ce que le Hamas, le groupe pro-palestinien, que veut-il et pourquoi a-t-il attaqué maintenant ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Le groupe palestinien Hamas a lancé sa plus grande attaque contre Israël, avec des militants lançant des milliers de roquettes et prenant d’assaut la frontière de Gaza dans une attaque sans précédent.

Lors de l’assaut le plus meurtrier qu’Israël ait subi depuis des générations, des centaines de soldats et de civils vivant dans des colonies proches de la frontière ont été tués ou enlevés, après que le Hamas a fait exploser des postes d’observation et d’autres fortifications et s’est échappé de Gaza assiégée à moto, en hors-bord et en parapente.

Deux jours après l’incursion de choc, Israël est toujours engagé dans des échanges de tirs avec des combattants du Hamas hébergés dans huit emplacements sur son territoire, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’engageant à extirper jusqu’au dernier militant et à tirer sur tous ceux qui se cachent à Gaza – l’un des plus grands conflits au monde. régions densément peuplées.

Alors qu’Israël fait état d’au moins 260 morts lors d’un festival de musique de transe dans le désert du Néguev attaqué par des militants du Hamas armés de fusils d’assaut et de grenades, les actions du groupe ont été largement condamnées au niveau international, les États-Unis envoyant une « aide » militaire.

Ici, L’indépendant revient brièvement sur l’histoire du groupe et ses objectifs :

Qu’est-ce que le Hamas ?

Le mouvement Hamas a été fondé en 1987 comme une émanation des Frères musulmans en Égypte, peu après le premier soulèvement de l’Intifada des Palestiniens contre Israël.

Acronyme de Mouvement de Résistance Islamique, qui signifie également « zèle » en arabe, le Hamas a été créé sur les trois piliers de la religion, de la charité et de la lutte contre Israël – créant également une branche militaire, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, nommées du nom du prédicateur syrien militant actif pour la première fois dans les années 1920.

Un panache de fumée s’élève dans le ciel de la ville de Gaza lors d’une frappe aérienne israélienne, le troisième jour depuis que le Hamas a lancé son attaque contre Israël. (AFP via Getty Images)

Le Hamas contrôle la bande de Gaza depuis sa victoire aux dernières élections de 2006, organisées un an après le retrait israélien de l’enclave, et depuis lors, ses frontières et son espace aérien sont strictement contrôlés par Israël et l’Égypte.

Alors qu’une grande partie de la jeune population de Gaza est née sous le régime du Hamas, certains Palestiniens plus âgés qui les ont élus – dont beaucoup sont frustrés par la corruption au sein de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) rivale – ont exprimé leurs regrets face aux années de répression mortelle de la part d’Israël, en partie alimentée par les milices du Hamas. .

Quels sont les objectifs du Hamas ?

Contrairement à l’OLP, qui est la direction palestinienne internationalement reconnue depuis que son acceptation du droit d’Israël à exister pacifiquement en 1993 a conduit aux accords d’Oslo, le Hamas ne reconnaît pas l’État d’Israël.

Au lieu de cela, le Hamas plaide pour un État palestinien s’étendant de la mer Méditerranée au Jourdain, sur la base de ses frontières historiques.

Cependant, depuis 2017, le Hamas a déclaré accepter un État palestinien formé autour des frontières de 1967, qui existaient avant la guerre au cours de laquelle Israël a occupé Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza – après son invasion lors d’une attaque surprise par l’Égypte. et en Syrie, répété près de 50 ans jour pour jour par l’incursion de samedi.

Un manifestant palestinien jette des pierres en direction des soldats israéliens lors d’affrontements dimanche dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée. (AFP via Getty Images)

Qu’a dit le Hamas à propos de cette nouvelle attaque ?

Mohammed Deif, le chef obscur de la branche militaire du Hamas, a déclaré que l’assaut baptisé « Opération Tempête Al-Aqsa » était une réponse au blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans, à l’occupation israélienne et à une série de provocations récentes – notamment à Al-Aqsa. -Mosquée Aqsa – qui ont fait monter les tensions à leur paroxysme.

« Nous avons décidé de dire ça suffit », a déclaré M. Deif, annonçant le lancement de l’attaque samedi, ajoutant : « C’est le jour de la plus grande bataille mettant fin à la dernière occupation sur terre ».

Ismail Haniyeh, le leader politique en exil du Hamas, a déclaré samedi que le groupe était « engagé dans ces moments historiques dans une opération héroïque » pour défendre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et les milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Ismail Haniyeh a déclaré que l’incursion était une « opération héroïque » puisque des centaines de civils israéliens ont été tués (Copyright 2021 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Il a affirmé que l’assaut s’étendrait à la Cisjordanie et à Jérusalem, ajoutant : « Ce fut le matin de la défaite et de l’humiliation pour notre ennemi, ses soldats et ses colons. Ce qui s’est passé révèle la grandeur de notre préparation. Ce qui s’est passé aujourd’hui révèle la faiblesse de l’ennemi.

Comment le Hamas est-il reçu au niveau international ?

Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par le Royaume-Uni, l’Union européenne, l’Égypte, les États-Unis, le Canada et le Japon.

Cependant, il bénéficie depuis longtemps de financements et d’armes de l’Iran, et bénéficie du soutien du groupe militant libanais Hezbollah, qui a échangé dimanche des tirs de roquettes et d’artillerie avec Israël, craignant que le conflit ne s’étende.