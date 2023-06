Attaques de requins en Égypte : la mort de Vladimir Popov au large de Dream Beach à Hurghada est-elle rare ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Ses 40 kilomètres de sable blanc bordés d’hôtels s’étendent le long de la côte égyptienne de la mer Rouge, formant la pittoresque station balnéaire d’Hurghada, où les touristes affluent pour plonger dans sa mer bleue étincelante.

Mais les baigneurs qui se détendaient au soleil ont été secoués de leur torpeur satisfaite par un cri à glacer le sang de « papa! » venant de quelqu’un nageant dans l’eau.

L’horreur s’est abattue sur cette scène paisible alors que les eaux bleues de la mer Rouge, juste à côté de « Dream Beach », semblaient soudainement prendre la couleur de son nom.

Un homme, récemment identifié comme un ressortissant russe de 23 ans, semblait se débattre alors qu’il était tiré à l’eau puis refait surface, combattant désespérément un requin tigre lors d’une attaque brutale.

Dans la vidéo dérangeante de près d’une minute prise depuis la plage, il semble également crier « papa » et crier fort alors que le requin tourne à plusieurs reprises et revient pour attaquer. Plus tard dans la séquence, on entend un témoin dire « il mange ses restes maintenant » alors qu’un petit navire navigue au loin.

Les requins tigres sont de grandes espèces qui résident dans les eaux tropicales et tempérées et font partie des requins les plus cités par le Florida Museum of Natural History dans son International Shark Attack File (ISAF) pour des attaques non provoquées contre des humains.

Mais les attaques de requins sont généralement rares dans l’ensemble, avec des cas confirmés non provoqués totalisant 57 dans le monde en 2022, selon l’ISAF, ce qui est inférieur à la moyenne quinquennale la plus récente (2017-21) de 70 incidents par an.

Pendant ce temps, la base de données suggère que ceux qui se terminent par un décès sont encore plus rares, ne comptant que cinq sur le chiffre de l’année dernière, ce qui correspond à peu près à la moyenne mondiale sur cinq ans de six décès non provoqués par an. Il ajoute qu’il y a eu quatre autres décès liés aux requins en 2022 qui ont été classés comme provoqués.

Cependant, l’ISAF note que deux de ces meurtres non provoqués se sont produits dans les eaux égyptiennes, ce qui en fait le plus élevé, avec l’Afrique du Sud, pour les cas mortels l’année dernière. Il indique que deux étaient également le chiffre total du pays pour les morsures de requins non provoquées, ce qui signifie que toutes les attaques ont entraîné la mort. Bien qu’il y ait eu 41 morsures de requin non provoquées aux États-Unis en 2022, la base de données montre qu’une seule a entraîné la mort, tandis que sur les neuf personnes mordues en Australie, toutes ont survécu.

Les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge, dont Hurghada et Charm el-Cheikh, comptent certaines des destinations balnéaires les plus renommées du pays et sont populaires auprès des touristes européens. Les plongeurs sont attirés par les tombants abrupts des récifs coralliens juste au large, qui offrent une vie marine riche et colorée.

Pourtant, ces hauts lieux touristiques semblent également attirer des requins agressifs. Les deux attaques mortelles non provoquées qui se sont produites en Égypte en 2022 ont toutes deux eu lieu à Hurghada, lorsqu’un touriste autrichien et un touriste roumain ont été tués à quelques jours d’intervalle.

En juillet de l’année dernière, l’Autrichienne Elisabeth Sauer, 68 ans, ancienne conseillère, faisait de la plongée avec tuba lorsqu’elle aurait été attaquée par un requin mako ou océanique devant des spectateurs horrifiés, disant à son mari « Je reviendrai un instant » juste avant qu’elle ne soit mutilée.

La deuxième femme, identifiée comme une ressortissante roumaine âgée d’une quarantaine d’années, aurait été tuée de la même manière à seulement 650 pieds de là, avec des informations selon lesquelles ses restes terriblement défigurés ont été retrouvés sur un récif voisin le même jour.

Et, les années précédentes, un touriste tchèque a été tué par un requin au large d’une plage de la mer Rouge en 2018, tandis qu’un touriste allemand a été tué de la même manière en 2015.

Une série d’attaques particulièrement effrayantes a été les cinq qui se sont produites en cinq jours en 2010, inhabituellement près de la côte de Charm el-Cheikh, tuant un Allemand et mutilant quatre autres touristes étrangers.

Puis il y a eu l’attaque de requin en 2020 lorsqu’un jeune garçon ukrainien a perdu un bras et un guide touristique égyptien a perdu une jambe.

Lors de la dernière attaque de requins jeudi qui a tué le jeune Russe, les autorités ont fermé un tronçon de 74 kilomètres (46 milles) du littoral, annonçant qu’il restera interdit jusqu’à dimanche.

Le ministère a déclaré plus tard qu’il avait attrapé le requin et qu’il l’examinait dans un laboratoire pour tenter de déterminer les raisons de l’attaque rare.

Une vidéo sanglante circulant en ligne semble montrer les autorités égyptiennes capturant le requin dans l’eau avec des filets et le traînant à terre pour inspection, avec des foules se rassemblant pour regarder le prédateur saigner de l’endroit où quelqu’un a accroché son nez.

L’Égypte a cherché ces dernières années à relancer le secteur vital du tourisme, qui a été mis à mal par des années d’instabilité politique, la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine.

L’industrie du tourisme du pays a également souffert des retombées d’un certain nombre d’attaques terroristes. En 2005, des attentats à la bombe à Charm el-Cheikh ont tué des dizaines de personnes dans l’une des attaques militantes les plus meurtrières d’Égypte. Et en 2017, deux touristes allemands ont été poignardés à mort et au moins quatre autres blessés sur la plage d’un hôtel de la célèbre station balnéaire d’Hurghada, en Égypte, sur la mer Rouge.

Dans le but de rétablir la confiance, les autorités égyptiennes ont construit en 2021 un mur de béton et de fil de fer de 22 milles de long autour de la station touristique de Charm el-Cheikh. Ceux qui entrent dans la ville par la route doivent désormais passer par l’une des quatre portes équipées de caméras. et scanneurs. Les responsables affirment que la structure protégera le tourisme dans la station balnéaire de la mer Rouge, à la pointe sud de la péninsule du Sinaï.

