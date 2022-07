Attaques de requins 2022 : combien d’attaques de requins ont eu lieu aux États-Unis ?

Une SÉRIE d’attaques et d’observations de requins a été signalée aux États-Unis en 2022.

Partout de New York à la Californie, des gens ont subi des blessures horribles à la suite d’une attaque de requin inattendue.

Tout au long des côtes de la Caroline du Sud et de la Californie, des avertissements sont émis aux amateurs de plage en raison du nombre croissant de morsures de requins Crédit : The US Sun

Combien d’attaques de requins ont eu lieu aux États-Unis en 2022 ?

Le 27 février 2022, la troisième attaque de requin américaine a été signalée sur l’île de San Miguel, en Californie.

Ce dimanche-là, un groupe de plongeurs est parti à la recherche de pétoncles, de homards et d’autres espèces marines au large de l’île de San Miguel.

Un nageur, qui a fait l’unanimité et n’a été identifié que comme Diver One, a rencontré un requin alors qu’il retournait au bateau de plongée désigné.

La plongeuse non identifiée a déclaré à Tracking Sharks : “Dès que j’ai vu le blanc, j’ai levé la tête pour voir à quelle distance se trouvait le bateau.

“En levant la tête, j’ai vu passer la grande nageoire dorsale qui était beaucoup plus grande que ma tête.”

La plongeuse 1 a en outre partagé: “Ensuite, c’est arrivé si vite… tout ce dont je me souviens, c’est la bouche grande ouverte, les rangées blanches brillantes de dents triangulaires et la bouche si large que je ne pouvais plus voir son œil.

“Un cercle de dents qui, je crois maintenant, est resté ouvert jusqu’à ce qu’il sente quelque chose dans sa bouche.

“Le reste a été si rapide que je ne me souviens même pas d’avoir vu la bouche se fermer, juste la sensation des nageoires qui se détachent, puis j’ai vu la tête du requin avec des nageoires dans la bouche.”

Les autres membres du groupe ont pu sauver rapidement leur camarade plongeur après qu’elle les ait alertés de la présence de la créature.

Après que le prédateur a mordu la plongeuse et s’est blessé au pied, les ambulanciers l’ont transportée par avion à l’hôpital.

À l’hôpital, les blessures à son pied ont été rétrogradées à un traumatisme de niveau trois et elle a quitté l’établissement avec six points de suture et des antibiotiques.

L’attaque de requins en Californie était le troisième des 24 incidents enregistrés jusqu’à présent en 2022.

La région de Long Island à New York a vu une série d’attaques de requins vicieuses se produire sur ses plages Crédit : Nouvelles 12

Les deux événements précédents se sont produits dans les villes de Floride de Dry Tortugas et Cocoa Beach.

Tout au long du mois de mars, trois rencontres distinctes avec les créatures dangereuses ont eu lieu au même endroit en Floride, à New Smyrna Beach.

Un autre résident de la Floride a été mordu par un requin au genou alors qu’il pêchait à Lake Worth Beach.

Au cours des mois suivants, les dangereux habitants de la mer ont été responsables de plus d’attaques en Caroline du Sud, à New York, en Alabama et en Californie.

Le mercredi 13 juillet, deux attaques de requins distinctes se sont produites sur les plages de New York, Smith Point et Seaview Beach, situées dans la région de Long Island, dans l’État.

Alors que l’une des victimes a été identifiée comme étant Shawn Donnely, un résident de l’Arizona, l’autre nageur est resté anonyme car les deux événements se sont avérés non mortels.

Le survivant de l’attaque, Donnely, a rappelé à NBC4 : “Cela m’a touché le mollet gauche et m’a fait tomber de ma planche… quand je tombais de ma planche, j’ai vu l’aileron et son dos.

“Je n’avais qu’à prendre une seconde. J’ai regardé – mes bras étaient là, mes jambes étaient là, je me suis dit : « Je vais bien. »”

Dans un avertissement aux nageurs de Long Island, le directeur du comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré: “Le fait que deux de ces incidents nous arrivent pour cette installation pour cette plage est sans précédent.

“Donc, avoir un deuxième incident comme celui-ci n’est certainement pas quelque chose à quoi nous nous attendions.

“Je pense que c’est une indication, cependant, que nous envisageons quelque chose d’une nouvelle normalité dans la mesure où les requins, ces requins tigres, sont juste un peu trop près du rivage.”

Comment puis-je éviter une attaque de requin?

Afin d’éviter d’être victime d’une attaque de la féroce créature marine, les experts ont énuméré un certain nombre de façons dont les nageurs peuvent éviter le dangereux prédateur.

En raison de la capacité d’un requin à entendre des sons à basse fréquence, les experts de la vie marine conseillent de s’abstenir d’éclabousser excessivement dans une zone.

Si un requin entend des éclaboussures, il peut associer le bruit à une proie potentielle en détresse.

Les requins ne sont pas susceptibles d’attaquer un groupe de personnes, ils ont tendance à choisir un individu solitaire – alors restez avec un bon nombre d’autres nageurs.

Les bijoux brillants peuvent être identifiés comme des écailles de poisson et pourraient attaquer la personne qui les porte, il est recommandé d’éviter de porter des bijoux dans l’eau.

Nager trop loin du rivage peut laisser une personne sans aide d’urgence immédiate, les amateurs de plage doivent rester près de la terre.