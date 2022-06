Attaques de Paris en 2015 : un fanatique de l’État islamique condamné à la prison à vie pour meurtre de masse | Nouvelles du monde

Le seul membre survivant du groupe de fanatiques de l’État islamique qui a terrorisé Paris avec une série d’attentats à la bombe et de fusillades a été condamné à la prison à vie.

Salah Abdeslam est l’un des 19 terroristes de l’EI reconnus coupables d’avoir tué 130 personnes et blessé des centaines d’autres dans les attaques coordonnées à travers la capitale dans la nuit du 13 novembre 2015, dans l’un des attentats les plus meurtriers jamais vus en France en temps de paix.

L’homme de 32 ans est en prison depuis son arrestation en Belgique en 2016.

Il passera désormais le reste de sa vie en prison sans perspective de libération anticipée – la peine la plus lourde possible dans le cadre du système judiciaire français.

Les autres ont aidé à planifier les attentats – leurs crimes allant de la fourniture d’armes et de voitures aux assaillants à la planification de participer eux-mêmes au massacre.

Tous les accusés sauf un ont été reconnus coupables de toutes les charges.

Farid Kharkhach a été reconnu non coupable de terrorisme mais coupable d’association avec des criminels.

La condamnation a marqué la fin du plus long procès pénal de l’histoire française d’après-guerre, qui se tient depuis septembre dans une salle d’audience spécialement conçue au Palais de justice de Paris – avec plus de 2 000 plaignants et plus de 300 avocats impliqués.

L’État islamique avait revendiqué la responsabilité des attentats et avait exhorté ses partisans à attaquer la France pour son implication dans la lutte contre le groupe militant en Irak et en Syrie.

Image:

Salah Abdeslam, 32 ans, a été condamné à la prison à vie. Photo : AP



Les assaillants ont fait exploser des bombes devant le Stade de France, qui accueillait un match amical international entre la France et l’Allemagne ; la salle de concert du Bataclan, où jouait le groupe américain Eagles of Death Metal ; et a ouvert le feu sur des convives dans des restaurants de la capitale française.

Les verdicts de mercredi concluent un procès de 10 mois pour lequel un tribunal spécial a été construit pour juger 14 des hommes en personne et six autres par contumace, présumés morts ou disparus alors qu’ils combattaient pour l’EI en Syrie.

Le frère de Salah Abdeslam, Brahim, a également été impliqué dans les attentats, mais s’est fait exploser la nuit après avoir abattu de jeunes parisiens morts en train de boire et de manger dans des cafés.

Cinq juges ont entendu les dépositions de plus de 2 000 témoins, dont plus d’un million de pages de preuves, 300 avocats et des témoignages de personnel antiterroriste européen.

Image:

Salah Abdeslam (R) est largement considéré comme le seul membre survivant du groupe soupçonné d’avoir perpétré les attaques



Les proches des morts et les témoins des attentats ont passé des mois à recueillir des preuves déchirantes dans l’espoir de trouver enfin la vérité et la justice.

“Cela a été 10 longs mois, mais je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli”, a déclaré Arthur Denouveaux, un rescapé de l’attentat du Bataclan, au cours duquel 90 personnes sont mortes, et président de Life for Paris, une association de victimes. association.

“Victimes, moi y compris, nous n’avions que peu d’attentes pour le procès.

“Le procès a surmonté tout ce que nous aurions souhaité, parce que les terroristes ont parlé, les terroristes ont en quelque sorte répondu à nos témoignages, c’était tellement inattendu, cela n’arrive jamais dans les procès terroristes.”

Image:

130 personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées dans les attaques coordonnées



“J’ai changé d’avis”, affirme un terroriste

Au début du procès en novembre 2021, Abdeslam a donné avec défi sa profession de “combattant de l’Etat islamique”.

Mais ces dernières semaines, alors que le procès se terminait, il a demandé pardon et affirmé avoir délibérément jeté son gilet suicide pour empêcher que davantage de personnes ne meurent.

“Je rentre dans le café, je commande un verre, je regarde les gens autour de moi et je me dis ‘non, je ne vais pas le faire'”, a-t-il déclaré au tribunal. “J’ai changé d’avis par humanité, pas par peur.”

Image:

Les premiers appareils ont explosé à l’extérieur du Stade de France – les spectateurs se déplaçant sur le terrain. Photo : AP



Lundi, alors que le procès se terminait, il a tenté de s’excuser auprès des victimes, affirmant qu’il n’était pas un meurtrier.

Cependant, la police française et les avocats de l’accusation ont déclaré que sa ceinture de suicide s’était avérée défectueuse et que cela indiquait une raison plus probable pour laquelle il ne l’avait pas fait exploser.

Abdeslam, un ressortissant français, élevé en Belgique et d’origine marocaine, est parti en cavale pendant quatre mois mais a finalement été retrouvé caché dans le quartier bruxellois de Molenbeek, près de sa maison familiale.

“Je suis soulagé que le procès soit terminé”, a ajouté M. Denouveaux, “car cela signifie que la justice a fait ce qu’elle avait à faire et parce que cela signifie que ce procès est derrière moi et que je peux continuer ma vie”.

Image:

Quatorze personnes ont été jugées en personne et six autres par contumace. Pic AP



La condamnation à perpétuité d’Abdeslam “un soulagement pour toute la France”

Des survivants, des familles de victimes et des personnalités politiques de premier plan ont réagi mercredi aux verdicts de culpabilité prononcés par un tribunal français.

La maire de Paris Anne Hidalgo a déclaré : « Justice a été rendue. Contre l’inhumanité, c’est la force de notre démocratie de répondre avec justice aux attentats qui ont endeuillé notre ville et notre pays. Paris se souvient et sera toujours aux côtés des victimes et de leurs familles. .”

Pendant ce temps, le survivant du Bataclan, M. Denouveaux, rescapé et responsable d’une association de victimes, a qualifié le verdict de “juste”.

“Quand des choses comme ça arrivent, vous ne pouvez pas avoir de réparation mais vous pouvez avoir justice. La justice ne peut pas tout guérir mais elle met un point d’exclamation à la fin. C’était la justice à coup sûr, mais elle ne guérit pas tout.”

Marine Le Pen, cheffe du parti d’extrême droite Rassemblement national, a déclaré : « La condamnation à perpétuité de Salah Abdeslam est un soulagement pour toute la France. Ce soir, j’ai une pensée pour tous les proches des victimes, dont la douleur ne cessera jamais d’exister. le devoir maintenant est d’éradiquer l’intégrisme islamiste.”