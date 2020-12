Avec coronavirus pandémie se déroulant partout dans le monde au début de cette année, les gens ont vu la crise et l’incertitude envahir une grande partie de leur vie de la manière la plus inattendue. Vivre seul, faire face à une perte d’emploi, à des réductions de salaire, à l’idée obsédante de perdre un proche, etc., les craintes sont sans fin. L’anxiété et la panique viennent naturellement dans une telle situation.

En fait, les recherches sur Internet pour les mots-clés «attaque de panique» avaient atteint un niveau record il y a quelques mois. Il serait utile de savoir ce qu’est une crise de panique et comment elle peut être traitée.

Anxiété à propos COVID-19[feminine

Selon une étude publiée dans la revue médicale en ligne Réseau Jama, une augmentation des recherches en ligne sur les attaques de panique et l’anxiété s’est produite pendant environ deux mois après la déclaration d’urgence nationale du président américain Donald Trump concernant la COVID-19[feminine pandémie, le 13 mars. Les chercheurs ont noté que le pourcentage de ces requêtes était beaucoup plus élevé que prévu.

Que sont les attaques de panique?

Les crises de panique sont décrites comme une sensation soudaine et intense de peur, souvent accompagnée de nausées, de palpitations, de douleurs thoraciques, de transpiration, de frissons et d’étourdissements, entre autres inconforts. Il y a un sentiment écrasant de danger et d’impuissance inévitables.

Outre les facteurs génétiques, la principale cause de ces attaques est le stress. Les attaques de panique viennent du bleu, même pendant le sommeil, et on en sait peu sur elles. Lors de telles attaques, l’esprit passe en mode combat ou vol, simulant un scénario mettant la vie en danger. Si les crises deviennent répétitives, la condition est appelée trouble panique.

Traitement des crises de panique

Les personnes qui subissent des crises de panique doivent chercher un traitement immédiatement car ces patients peuvent être déprimés, être toxicomanes et avoir des pensées suicidaires. Une étude publiée dans la revue en ligne BMC Psychiatry note que, selon une recherche basée sur des données du Zone de chalandise épidémiologique de l’Institut national de santé mentale (ECA), environ 47% des patients souffrant de trouble panique ont des pensées suicidaires tout au long de leur vie.

Les traitements des crises de panique impliquent une psychothérapie, comme la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et des médicaments pour traiter l’anxiété et la dépression. Des inhibiteurs de la sérotonine et des bêtabloquants peuvent être prescrits pour réduire l’intensité de ces crises.