Un véhicule qui aurait été conduit par le principal suspect lors des récentes attaques au couteau en Saskatchewan a été localisé par la police vendredi.

Dans une vidéo publiée sur YouTube vendredi, la commissaire adjointe de la GRC, Rhonda Blackmore, a déclaré que la police avait localisé un Nissan Rogue noir abandonné à environ quatre kilomètres à l’est de Crystal Springs, en Saskatchewan.

Le véhicule correspondait à la description initiale et à la plaque d’immatriculation du SUV dans lequel Myles Sanderson était censé voyager.

“Le véhicule avait quitté la route de gravier derrière des arbres et n’était pas visible de la route principale”, a déclaré Blackmore dans la vidéo.

La GRC a déclaré que le véhicule avait été retiré de la zone et qu’il serait traité dans le cadre de l’enquête. La zone reste fermée pour l’enquête en cours.

La police a lancé une perquisition dans la zone à la suite d’un conseil d’un membre du public jeudi, qui a déclaré avoir vu un homme inconnu marcher vers le sud sur une route quadrillée près de l’intersection de Range Road 2235 et Township Road 440 le dimanche 4 septembre à 19h40

“Bien qu’il ne soit pas confirmé qu’il s’agit de Myles Sanderson, compte tenu du délai et de la description des vêtements associés, nous souhaitons partager ces informations avec le public pour l’informer qu’il se trouvait peut-être dans la région”, a déclaré Blackmore.

La GRC encourage les résidents à vérifier leurs propriétés pour des activités suspectes, car Sanderson pourrait avoir été dans la région.

Les résidents des communautés cries de Wakaw, Crystal Springs, Weldon et James Smith et des régions avoisinantes sont également priés de signaler toute information concernant des observations passées et des activités suspectes ou des vols à leur détachement de police local.

“Lorsque nous recevons des conseils comme celui-ci, les enquêteurs les comparent et les valident avec d’autres informations que nous avons déjà reçues”, a déclaré Blackmore.

“Cela peut entraîner la localisation de preuves, l’identification d’autres scènes de crime ou même des changements dans les lieux de recherche potentiels.”

Crystal Springs, Sask. est situé à environ 132 kilomètres au nord-est de Saskatoon et à environ 82 kilomètres à l’est de Rosthern, en Saskatchewan, près de l’endroit où Sanderson a été appréhendé mercredi après-midi.

Peu de temps après avoir été placé en garde à vue, Sanderson est tombé en détresse médicale et a ensuite été transporté par des ambulanciers paramédicaux à l’hôpital, selon la GRC.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Regina mercredi soir, Blackmore a déclaré que Sanderson avait été déclaré mort à l’hôpital. Avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, Blackmore a déclaré que la gendarmerie sur place avait fourni une aide médicale.

Sanderson était localisé près de Rosthern, en Saskatchewan, vers 15h30 mercredi, après qu’un avertissement public a été émis disant qu’une personne qui aurait été armée d’un couteau avait été repérée à Wakaw, en Saskatchewan.

Rosthern est située à 65 kilomètres au nord-est de Saskatoon, la plus grande ville de la province, et à environ 45 kilomètres à l’ouest de Wakaw.

Dans une mise à jour publiée vendredi après-midi, la Saskatchewan Health Authority (SHA) a déclaré que sur 17 personnes admises pour des blessures liées aux coups de couteau, huit restent à l’hôpital dans un état stable. Neuf patients ont été libérés.

Selon la police, 11 personnes sont mortes, dont l’un des agresseurs présumés, et 19 ont été blessées à la suite de l’attaque à l’arme blanche qui s’est produite dimanche.

Sanderson a été inculpé de trois chefs de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et d’un chef d’introduction par effraction. La police avait prévu de porter d’autres accusations.

À l’origine, la police recherchait également le frère de Sanderson, Damien, 31 ans, en lien avec les coups de couteau. Il a été retrouvé mort lundi dans une zone herbeuse de la nation crie de James Smith.

En raison du décès de Myles Sanderson en détention, la GRC de la Saskatchewan a demandé au service de police de Saskatoon et à l’équipe d’intervention indépendante de la Saskatchewan de mener une enquête externe sur l’incident.

Il est courant en Saskatchewan qu’un service de police externe enquête sur les incidents graves impliquant la police.

La GRC a également demandé au ministère de la Justice de nommer un observateur indépendant, comme l’exige la législation provinciale sur les services de police.



Avec des fichiers de Josh Lynn de CTV News Saskatoon