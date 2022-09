Le chef de la GRC de la Saskatchewan demande de la patience dans l’enquête sur la mort de Myles Sanderson.

La déclaration intervient plus d’une semaine après l’arrestation et la mort en détention de Sanderson, qui était l’un des suspects d’une attaque massive au couteau qui a fait 10 morts dans la nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan.

Sanderson est tombé en détresse médicale peu de temps après son arrestation le 7 septembre et a été transporté d’urgence à l’hôpital de Saskatoon.

“Je sais que certains ont contesté le fait que lors de notre conférence de presse – quelques heures après l’arrestation et la mort de Myles Sanderson – je n’aie pas eu de réponses sur la façon dont il est mort”, a déclaré la commissaire adjointe Rhonda Blackmore dans un communiqué de presse.

“Quand j’ai fait ma déclaration et répondu aux questions, nous ne savions pas – et ne savons toujours pas – la cause du décès de Myles Sanderson et spéculer serait irresponsable”, a déclaré Blackmore.

Une telle spéculation pourrait potentiellement saper l’enquête du service de police de Saskatoon sur la mort en détention de Sanderson, qui est surveillée par l’équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Saskatchewan.

En Saskatchewan, les enquêtes sur les incidents graves impliquant la police sont menées par un service de police externe.

Blackmore a déclaré qu’elle “avait vu écrit” que la police n’avait pas respecté son devoir de diligence lors de l’arrestation de Sanderson.

“Cette déclaration est extrêmement prématurée étant donné que nous n’avons pas encore d’informations sur ce qui a conduit à sa mort. Je vous demande à tous de vous rappeler qu’il ne s’agit pas d’un drame télévisé où nous aurons toutes les réponses d’ici la fin de l’épisode”, a déclaré Blackmore. .

“Les enquêtes complexes de cette nature prennent du temps et nous sommes impatients de fournir de plus amples détails une fois qu’elles auront été confirmées”, a-t-elle déclaré.

Au cours de la conférence de presse qui a suivi la mort de Sanderson, Blackmore a confirmé que la gendarmerie sur place avait pris des mesures de sauvetage avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

La première priorité de la GRC est de partager des informations avec les familles des victimes, a déclaré Blackmore.

Cependant, elle a déclaré que la police était “pleinement engagée” à fournir une chronologie détaillée de l’incident de l’attaque massive au couteau.

“Je comprends et j’apprécie qu’il y ait encore des questions sans réponse”, a-t-elle déclaré.

“Notre unité des crimes majeurs continue de travailler pour rassembler les pièces afin que nous puissions fournir de plus amples informations au public.”

L’autre suspect dans les meurtres, le frère de Sanderson, Damien, a été retrouvé mort dans une zone herbeuse de la nation crie de James Smith des suites de blessures que la police ne pense pas avoir été auto-infligées.