Attaques au couteau en Saskatchewan : Réaction aux coups de couteau de la Nation crie de James Smith

Une attaque au couteau contre une Première nation de la Saskatchewan et dans un village voisin a fait 10 morts et 15 blessés, a annoncé dimanche la GRC provinciale alors que les agents continuaient de rechercher deux suspects.

“Nous pensons que certaines des victimes ont été ciblées par les suspects et que d’autres ont été attaquées au hasard”, a déclaré Rhonda Blackmore, commissaire adjointe responsable de la GRC de la Saskatchewan, aux journalistes à Regina.

“C’est horrible ce qui s’est passé dans notre province aujourd’hui.”

Blackmore a déclaré que les 15 blessés avaient été transportés à l’hôpital, mais il pourrait y en avoir d’autres qui ont demandé de l’aide médicale par eux-mêmes.

Les attaques ont eu lieu à 13 endroits différents de la nation crie de James Smith et à proximité de Weldon, au nord-est de Saskatoon, a-t-elle déclaré.



Voici une partie de la réaction :

“Ils étaient nos parents, nos amis. La plupart du temps, nous sommes tous liés ici, donc c’est assez difficile. C’est assez horrible.” — Chakastaypasin Chef Calvin Sanderson.

—

“Mon esprit est ailleurs. C’est un choc. Personne dans cette ville ne dormira plus jamais. Ils vont être terrifiés à l’idée d’ouvrir leur porte, de répondre à leur porte.” — Weldon, Sask., résident Ruby Works.

—

“Il n’y a pas de mots pour décrire adéquatement la douleur et la perte causées par cette violence insensée. Toute la Saskatchewan pleure avec les victimes et leurs familles.” — Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe.

—

“Je suis choqué et dévasté par les horribles attentats perpétrés aujourd’hui contre la nation crie de James Smith et Weldon, en Saskatchewan, qui ont coûté la vie à 10 personnes et en ont blessé beaucoup d’autres.

« En tant que Canadiens, nous pleurons avec toutes les personnes touchées par cette violence tragique et avec les habitants de la Saskatchewan. Nous souhaitons également un rétablissement complet et rapide aux blessés. — Premier ministre Justin Trudeau.

—

« Au nom des Chefs, du Sénat et de la Commission des femmes, la FSIN présente ses condoléances aux familles, aux proches et aux communautés des victimes dont la vie a été prise lors des actes de violence insensés d’aujourd’hui dans les trois communautés de la Nation crie de James Smith.

« L’exécutif de la FSIN envoie ses plus sincères condoléances et offre un message de solidarité avec le peuple de la Nation crie de James Smith après la violence indescriptible qui a coûté la vie à des innocents. Nos cœurs se brisent pour toutes les personnes touchées. — Fédération des nations autochtones souveraines.

—

« La tragédie qui s’est déroulée dans la Nation crie de James Smith et dans les régions avoisinantes est absolument dévastatrice. Mes plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers, ainsi qu’aux blessés et à leurs familles.

“J’ai contacté les dirigeants (de) la nation crie de James Smith pour leur offrir le plein soutien du Canada et toute l’aide qui sera nécessaire dans les prochains jours.” — Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller.

—

“J’ai été en contact avec le chef Wally Burns pour m’assurer que les besoins de sa communauté sont satisfaits dans le cadre de leur état d’urgence déclaré.

“J’ai également contacté le ministre @marcomendicino et le chef Calvin Sanderson et le chef Robert Head. Veuillez garder tous les dirigeants et les familles dans vos prières.” — La chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald.

—

“Mon cœur est avec les gens de la nation crie de James Smith, de Weldon, de Regina et de tous les Saskatchewanais qui ont été touchés par les horribles coups de couteau d’aujourd’hui. Je vous garde tous dans mes pensées ce soir. Soyez vigilant et continuez à suivre les conseils de @ GRCSK.” — Le ministre de la Justice David Lametti.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 septembre 2022.