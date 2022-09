Attaques au couteau en Saskatchewan: Myles Sanderson décède en détention après avoir été en «détresse médicale»

Le principal suspect dans un incident de masse au couteau en Saskatchewan est mort après son arrestation. Myles Sanderson, 30 ans, a été arrêté par la GRC mercredi après-midi.

Peu de temps après son arrestation, Sanderson est tombé en détresse médicale et a ensuite été transporté par des ambulanciers paramédicaux à l’hôpital, selon la commissaire adjointe de la GRC, Rhonda Blackmore.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Regina mercredi soir, Blackmore a déclaré qu’il avait été déclaré mort à l’hôpital. Avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, Blackmore a déclaré que la gendarmerie sur place avait fourni une aide médicale.

Sanderson est décédé des suites de blessures auto-infligées, a déclaré une source à l’Associated Press. Blackmore a déclaré qu’elle était incapable de parler de sa manière de mourir et qu’une autopsie était en cours.

Au début de ses remarques, Blackmore a déclaré que la province “poussait un soupir de soulagement collectif” maintenant que Sanderson n’était plus en liberté.

Sanderson se trouvait près de Rosthern, en Saskatchewan, vers 15 h 30 mercredi, selon une mise à jour sur une alerte d’urgence civile en vigueur dans la province depuis dimanche matin. Rosthern est situé à 65 kilomètres au nord-est de Saskatoon, la plus grande ville de la province.

Sanderson a été localisé à la suite d’un avertissement émis mercredi après-midi indiquant qu’une personne qui aurait été armée d’un couteau a été repérée à Wakaw, en Saskatchewan. La GRC croyait que l’observation était liée aux coups de couteau mortels sur la nation crie de James Smith.

On croyait que la personne voyageait dans une Chevrolet Avalanche 2008 blanche volée.

Une vidéo confirmée partagée sur les réseaux sociaux peu de temps après l’arrestation montrait un camion blanc dans un fossé sur la route 11, entouré de croiseurs de la GRC avec un hélicoptère volant au-dessus.

Après son arrivée sur les lieux, CTV News a observé une douzaine de véhicules de police concentrés dans la voie sud de l’autoroute, la circulation étant déviée.

Dallas Hanson est l’un des nombreux automobilistes qui sont passés devant la scène.

“On dirait qu’ils ont déployé toutes les forces pour l’attraper. C’est tragique ce qui s’est passé”, a déclaré Hanson lors d’un entretien avec CTV News sur le bord de l’autoroute.

“Je me sens tellement mal pour la famille et les amis, mais je suis juste content qu’ils l’aient attrapé.”

Wakaw est situé à environ 100 kilomètres au sud-ouest de la Première Nation où tous les coups de couteau sauf un ont eu lieu. Un homme de 77 ans a été tué à Weldon, en Saskatchewan, un petit village situé à environ 30 kilomètres de la nation crie de James Smith.

Onze personnes sont mortes et 19 ont été blessées à la suite de l’attaque au couteau qui s’est produite dimanche, selon la police.

Sanderson a été inculpé de trois chefs de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et d’un chef d’introduction par effraction. La police s’attend à porter d’autres accusations à mesure que l’enquête se poursuit.

À l’origine, la police recherchait également le frère de Sanderson, Damien, en relation avec les coups de couteau. Cependant, il a été retrouvé mort lundi dans une zone herbeuse de la nation crie de James Smith.

La police a déclaré que les blessures de Damien ne semblaient pas auto-infligées.

En liberté, Sanderson était considéré comme armé et dangereux. La GRC croyait que Sanderson avait peut-être été blessé.

Dans les jours qui ont suivi les attentats, l’ampleur de la tragédie a lentement commencé à prendre forme.

Lors d’une sombre conférence de presse mardi, le chef de l’une des principales organisations autochtones de la Saskatchewan a révélé qu’il avait perdu deux proches dans les tragiques attaques au couteau.

“Nous avons versé beaucoup de larmes ces derniers jours”, a déclaré Mark Arcand lors d’une rupture lors d’une conférence de presse du Saskatoon Tribal Council.

“Nous sommes blessés, nous sommes brisés, mais nous ne sommes pas vaincus.”

Arcand a déclaré que sa sœur Bonnie Burns, 48 ​​ans, et son neveu Gregory Burns, 28 ans, figuraient parmi les personnes mortellement poignardées. Il a dit que les deux jeunes enfants adoptifs de Bonnie avaient été témoins de la tragédie.

“L’un des jeunes garçons se cachait derrière une chaise haute et regardait tout se dérouler”, a déclaré Arcand.

On pensait que Sanderson se cachait potentiellement à Regina, à la suite d’informations jugées crédibles par la police qui ont placé le Nissan Rogue noir qu’il était soupçonné de conduire dans la ville vers 11 h 45 dimanche.

Mardi soir, le chef du service de police de Regina, Evan Bray, a révélé que la police ne croyait plus qu’il se trouvait dans la ville.

“Nous avons reçu des informations qui nous portent à croire [Sanderson] n’est peut-être plus dans cette communauté », a déclaré Bray.

“En conséquence, les enquêtes se poursuivent. Et bien que nous ne sachions pas où il se trouve, nous cherchons toujours non seulement dans la ville de Regina, mais également dans la province”, a-t-il déclaré.

Les commentaires de Bray sont venus le même jour qu’une fausse alerte impliquant une possible observation de Sanderson sur la nation crie de James Smith.

Plus tôt mardi, la GRC a publié une mise à jour de son alerte aux personnes dangereuses indiquant que les enquêteurs avaient reçu des rapports d’une possible observation dans la communauté.

Les résidents ont reçu pour instruction de chercher un abri ou un abri sur place pendant que d’autres gendarmes descendaient dans la communauté – qui a déjà connu une forte présence policière alors que les enquêteurs travaillent pour traiter plus d’une douzaine de scènes de crime.

“Normalement, nous prendrions probablement un peu plus de temps pour déterminer la fiabilité de ces informations – mais étant donné qu’il y a eu plusieurs appels, et ce à quoi nous sommes actuellement confrontés et le carnage que Myles Sanderson a déjà infligé à cette communauté, nous avons pris des mesures pour émettre une autre alerte de personne dangereuse”, a déclaré Blackmore à CTV News mardi.

La recherche intensive de Myles Sanderson et de son frère Damien a commencé dimanche après des informations faisant état de plusieurs coups de couteau contre la nation crie de James Smith et Weldon, en Saskatchewan. a commencé à affluer dans la police.

Alors que certaines des attaques semblaient ciblées, d’autres semblaient être aléatoires, selon la GRC.

L’alerte aux personnes dangereuses émise dimanche matin en réponse aux attaques a ensuite été étendue de la Saskatchewan pour couvrir également l’Alberta et le Manitoba. L’alerte albertaine a été annulée mardi matin.

Mercredi, la Saskatchewan Health Authority (SHA) a déclaré que sur 17 personnes admises pour des blessures liées aux coups de couteau, 10 sont toujours hospitalisées.

“Deux patients sont dans un état critique, huit sont dans un état stable et, depuis dimanche, sept personnes sont sorties de l’hôpital”, indique un communiqué de la SHA.

Dimanche matin, la SHA est passée à un processus de “code orange” pour accepter un nombre élevé de patients critiques au Royal University Hospital de Saskatoon.

Une mesure similaire a été prise en réponse à l’accident de bus Humboldt Broncos en 2018.



Avec des fichiers de Carla Shynkaruk et Tyler Barrow.



–Ceci est une histoire en développement. Plus de détails à venir.