Attaques au couteau en Saskatchewan : le ministre visitera une Première Nation

Le ministre fédéral de la Sécurité publique a déclaré qu’il se rendrait la semaine prochaine dans la nation crie de James Smith, en Saskatchewan, où 11 personnes ont été tuées lors d’une attaque massive au couteau, pour faire avancer le plan du gouvernement visant à faire reconnaître les services de police des Premières Nations comme un service essentiel.

Marco Mendicino a déclaré qu’il avait parlé avec son homologue provinciale, Christine Tell, ainsi qu’avec des dirigeants autochtones de la question, alors que la communauté continue de faire face à un « chagrin indescriptible ».

“C’est un rappel déchirant du travail que nous devons faire ensemble (…) pour prendre les mesures nécessaires afin que ce type de tragédie ne se reproduise plus jamais”, a déclaré Mendicino vendredi à Halifax.

« Le maintien de l’ordre par les peuples autochtones pour les peuples autochtones est un élément clé de la réconciliation.

Une porte-parole du ministre a déclaré qu’il prévoyait de visiter la nation crie de James Smith lundi et de rencontrer certaines des familles des victimes et des chefs locaux.

Le massacre au couteau s’est produit le mois dernier sur la Première Nation et dans le village voisin de Weldon, au nord-est de Saskatoon. Dix-huit personnes ont également été blessées et un suspect dans les attentats est décédé plus tard en garde à vue.

Le chef James Smith, Wally Burns, a fait pression sur le gouvernement fédéral pour que la Première Nation ait son propre service de police, un pavillon de ressourcement et davantage de soutien pour la santé mentale et les dépendances.

Ottawa a déclaré qu’il présenterait un projet de loi cet automne pour garantir que les Premières Nations puissent avoir leurs propres policiers.

La GRC de la Saskatchewan a également déclaré qu’elle appuyait les Premières Nations pour qu’elles aient leur propre service de police et qu’elle chercherait des moyens de collaborer avec elles.

«En ce qui concerne les ressources, les Premières Nations ont clairement indiqué que la voie à suivre pour leur peuple … dans cette province est la police auto-administrée», a déclaré plus tôt la commissaire adjointe Rhonda Blackmore dans une entrevue avec La Presse canadienne.

“Nous les soutenons pleinement dans leur transition vers cela.”

Blackmore a déclaré que la GRC serait disposée à offrir un soutien spécialisé aux Premières Nations, comme une aide contre les cybercrimes. Il pourrait également y avoir des occasions de partager des agents de l’unité de recrutement autochtone de la GRC.

«La police doit être représentative des personnes que nous surveillons, et nous avons une importante population autochtone dans cette province», a déclaré Blackmore.

« Au lieu d’essayer de recruter des membres des Premières Nations qui n’ont aucune expérience policière, nous pouvons leur offrir des personnes de leur propre communauté qui peuvent avoir cette expérience policière, qui peut être un succès pour leurs propres services de police auto-administrés.

Le maintien de l’ordre dans les régions rurales demeure un défi de taille pour la GRC en Saskatchewan.

“Vous ne pouvez tout simplement pas couvrir autant de zones que vous le pourriez dans une zone municipale, où vous avez une grande concentration de résidents dans une petite zone”, a déclaré Blackmore. « Vous avez toujours ce temps pour répondre à un appel. Ce temps de trajet.

Les dirigeants de la nation crie de James Smith ont déclaré qu’il avait fallu trop de temps aux agents pour arriver le 4 septembre.

La GRC a déclaré avoir reçu le premier appel au 911 concernant un coup de couteau sur la Première Nation à 5 h 40. Dans les minutes qui ont suivi, ils ont reçu d’autres appels concernant plusieurs coups de couteau à différents endroits de la Première Nation.

Blackmore a déclaré qu’il avait fallu 40 minutes aux agents pour s’y rendre, car le détachement le plus proche se trouve à 40 kilomètres. La GRC a alerté le public au sujet des coups de couteau environ 80 minutes après le premier appel.

Mendicino a déclaré que tout nouveau plan pour aider les Premières Nations à avoir des services de police auto-administrés devrait être durable à long terme.

« C’est pourquoi nous nous sommes engagés à élaborer conjointement, avec les communautés autochtones et inuites de tout le pays, une législation qui reconnaît que les services de police autochtones sont un service essentiel », a déclaré Mendicino.

« Les communautés qui sont prêtes à franchir le pas de créer leur propre service de police et qui ont un plan devraient être rencontrées avec un partenaire du gouvernement fédéral, et c’est notre engagement.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 octobre 2022.



– Avec des fichiers de Keith Doucette à Halifax