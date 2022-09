Attaques au couteau en Saskatchewan : le gouvernement fédéral offre un financement

Le gouvernement fédéral a promis de soutenir la Première nation crie de James Smith en Saskatchewan à la suite d’une attaque massive à l’arme blanche, mais à quoi cela ressemble-t-il?

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré mardi à Evan Solomon sur Power Play de CTV News Channel que le gouvernement pouvait couvrir les dépenses liées aux frais funéraires, au transport des membres de la famille et aux services de santé mentale.

“J’ai rassuré, formellement et officieusement, tous les dirigeants que le gouvernement sera là pour payer ces dépenses”, a-t-elle déclaré.

Solomon a interrogé Hajdu sur le financement et le calendrier du nouveau cadre législatif concernant les services de police autochtones. L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a formulé ces deux recommandations en 2019.

Hajdu a déclaré à Solomon qu’elle avait hâte de travailler avec le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, pour co-développer cette législation.



La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, parle du soutien à la Première Nation crie de James Smith dans la vidéo en haut de cet article.