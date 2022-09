Attaques au couteau en Saskatchewan: le chef prendra la parole après le décès du suspect

NATION CRIE DE JAMES SMITH –

Le chef d’une Première nation de la Saskatchewan devrait prendre la parole le lendemain du décès du suspect dans un saccage meurtrier au couteau en garde à vue à la suite d’une chasse à l’homme de quatre jours.

Myles Sanderson est tombé en détresse médicale peu de temps après son arrestation mercredi.

Sanderson était recherché pour meurtre au premier degré, après des attentats qui ont fait 10 morts et 18 blessés dimanche.

La plupart des victimes appartenaient à la nation crie de James Smith et la communauté était sur les nerfs et en deuil depuis les coups de couteau mortels.

Le chef Wally Burns doit parler aux côtés d’autres dirigeants des Premières Nations de la communauté ce matin.

Ils seront également rejoints par la GRC et le ministre des Relations avec la Couronne et les Autochtones, Marc Miller, la ministre des Services aux Autochtones, Patti Haju, et le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

La Première Nation s’est réunie pour le premier sillage depuis les attaques de mercredi soir alors que les membres de la communauté se préparent à plus dans les prochains jours.

Le grand rassemblement a eu lieu quelques heures seulement après que la GRC a annoncé que Sanderson avait été arrêté près de Rosthern à la suite d’une poursuite policière d’un véhicule volé.

Le véhicule s’est retrouvé dans le fossé, enfoncé dans le feuillage voisin sur le bord de l’autoroute.

La commissaire adjointe de la GRC, Rhonda Blackmore, a déclaré peu de temps après l’arrestation que Sanderson était en détresse médicale.

Elle a déclaré que les agents avaient pris des mesures de sauvetage et qu’il avait été transporté en ambulance dans un hôpital de Saskatoon, où il a été déclaré mort.

Blackmore a déclaré que cela signifie qu’il n’y aura peut-être jamais de réponse à ce qui a conduit aux meurtres.

Le seul autre suspect, le frère de Sanderson, Damien, a été retrouvé mort près de l’une des scènes de crime lundi.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 septembre 2022