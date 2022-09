Attaques au couteau en Saskatchewan : la victime raconte avoir survécu à l’attaque

Kinistino, Sask. –

Une femme de 26 ans blessée lors d’un saccage au couteau contre la nation crie de James Smith dit qu’elle ne sait pas pourquoi elle a été attaquée.

“Dès que je l’ai vu avec ce couteau, j’essayais juste de m’éloigner de lui tout de suite”, a déclaré Galynn Burns.

Elle dit que Myles Sanderson est entré dans la maison de Brian et Bonnie Burns par une fenêtre du sous-sol. Une fois à l’intérieur, il a commencé à poignarder des gens, y compris Galynn.

“Je me suis enfuie de lui et il m’a poursuivie”, a-t-elle déclaré.

Burns dit que Sanderson l’a d’abord poignardée à l’abdomen, mais elle a pu se détourner de lui et s’accroupir sous une table. Elle a ensuite utilisé ses avant-bras pour se protéger mais a été poignardée à plusieurs reprises alors qu’elle tentait de parer ses coups.

“J’avais le bras levé et il essayait à peu près de poignarder n’importe où.”

Bonnie Burns et son fils Greg ont été mortellement attaqués à la maison. Gloria Burns était une première intervenante et une parente. Elle est venue à la maison pour aider et a été poignardée et tuée.

“J’ai vu tout ce qui s’est passé dans cette maison”, a déclaré Burns.

Elle dit qu’elle ne sait pas pourquoi Sanderson l’a poignardée ainsi que les autres personnes de la maison.

“Il s’en prenait à quiconque se trouvait sur son chemin, je suppose.”

Burns a appelé sa sœur qui s’occupait de ses enfants parce qu’elle pensait qu’elle pourrait mourir de ses blessures comme les autres.

“Je disais plus ou moins au revoir à mes enfants.”

Burns dit que l’attaque lui a laissé des “flashbacks”. Elle dit qu’elle essaie toujours de comprendre ce qui s’est passé et dit que les conseillers lui ont dit qu’elle souffrait de SSPT.

“Je ne me souviens pas vraiment parce que c’est arrivé si vite.”

Les coups de couteau de masse du 4 septembre ont fait 10 morts et 18 blessés. Les suspects, les frères Myles et Damien Sanderson sont tous les deux morts.

Le corps de Damien a été retrouvé dans une zone herbeuse de la nation crie de James Smith le 5 septembre. La police ne pense pas que ses blessures mortelles aient été auto-infligées.

Myles Sanderson est décédé en garde à vue après avoir été en détresse médicale peu après son arrestation le 7 septembre.

Burns dit que malgré la mort de l’homme qui l’a attaquée, elle a toujours du mal à dormir et doit vérifier que toutes les fenêtres et les portes sont fermées et verrouillées avant d’aller se coucher le soir. H

Les parents et le petit ami de Burns sont restés avec elle pour l’aider à apaiser ses craintes.

« Je ne suis pas prête à être seule », a-t-elle déclaré. “C’est comme une chose quotidienne à laquelle je pense.”

Burns a été hospitalisé pendant cinq jours. Les médecins lui ont dit qu’un nerf de son bras avait été sectionné par le couteau. Elle a perdu tout mouvement dans sa main droite dominante et doit porter une attelle.

Elle suit des séances de physiothérapie pour essayer de retrouver le mouvement de ses doigts.

“Ma plus grande crainte est que cela puisse être un handicap à vie et j’espère récupérer complètement et reprendre mes activités quotidiennes en tant que mère”, a-t-elle déclaré.

Galynn est mère de quatre enfants, âgés de dix à un an.

Elle dit qu’elle connaît d’autres personnes comme le frère de son petit ami qui a été poignardé et a passé plusieurs jours en soins intensifs.

“Je m’imagine juste en train de récupérer complètement et de retourner à l’école.”

Elle dit qu’elle a de la chance de vivre hors réserve et qu’elle n’aura donc pas à passer devant la maison où cela s’est produit.

« J’ai de la chance d’être ici aujourd’hui. Surtout pour mes enfants aussi. Ils sont probablement la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui », a-t-elle déclaré.