Attaques au couteau en Saskatchewan : la gouverneure générale visite des tombes

NATION CRIE DE JAMES SMITH, SASK –

La gouverneure générale Mary Simon a placé du tabac mercredi sur les tombes de certaines des personnes décédées lors d’un saccage au couteau contre la nation crie de James Smith plus tôt ce mois-ci.

Elle a passé environ une heure à l’église et au cimetière St. Stephen, où sont enterrées la plupart des personnes tuées dans la communauté au nord-est de Saskatoon.

“Je viens de penser aux personnes qui sont mortes parce qu’elles étaient des personnes innocentes, et je n’ai vraiment pas de mots pour cela”, a déclaré Simon, un chef inuit qui est devenu le premier gouverneur général autochtone au Canada.

“C’est juste un sentiment de perte que les gens ressentent, et je ne peux qu’imaginer ce qu’ils traversent. Je ne fais même pas partie intégrante de cette communauté et je ressens la lourdeur et la tristesse.”

Une porte-parole du bureau du gouverneur général a déclaré qu’elle avait été invitée dans la Première Nation par le chef Wally Burns.

Dix personnes ont été tuées le 4 septembre et 18 autres blessées dans la Première Nation et un village voisin.

Simon, avec Burns et d’autres dirigeants locaux, a passé environ deux à trois minutes sur chaque tombe, où les fleurs étaient encore fraîches.

Le gouverneur général place du tabac sur chaque tombe, à commencer par Gloria Lydia Burns. La pochette a été placée à côté d’autres souvenirs laissés par la famille et les amis, y compris des signes faisant référence à elle comme “la patronne”, des bougies religieuses et des pierres portant les sentiments “donner, chérir, croire”.

Simon a terminé sur la tombe de Gregory Burns, plaçant le tabac près d’un ours en peluche qui disait “All Lives Matter” et des ailes d’ange. À côté de lui se trouve la tombe de sa mère Bonnie Burns, décorée de tampons de bingo, d’un chapeau de cow-boy rose et de cœurs.

En quittant l’enceinte de l’église, Simon s’est arrêté pendant 10 minutes dans un fossé où Earl Burns est mort dans son autobus scolaire qui a quitté la route après avoir été attaqué. Le vétéran militaire à la retraite était le chauffeur d’autobus scolaire de la communauté.

Simon s’est ensuite dirigé vers l’école communautaire Bernard Constant où les élèves sont maintenant de retour. L’école était fermée depuis les coups de couteau afin d’organiser les funérailles dans le gymnase, ce qui, selon le chef de la bande de Chakastaypasin, Calvin Sanderson, souligne la nécessité d’un pavillon de ressourcement communautaire.

Son groupe est l’un des trois qui coexistent sur la nation crie de James Smith.

À l’intérieur, Simon a rencontré les familles de certaines des victimes tout en participant à une cérémonie, en mangeant du poisson frit traditionnel et en regardant des danseurs de pow-wow. Elle s’est levée pour danser aux côtés de Wally Burns.

“Cela m’a fait réaliser en parlant face à face avec certains membres de la famille à quel point il est difficile pour eux de faire face à ce traumatisme”,

dit Simon. “Vous l’entendez aux nouvelles ΓǪ mais ce n’est jamais tout à fait pareil quand on parle à des gens qui ont fait face à un événement aussi horrible.”

Les dirigeants des Premières nations affirment que de nombreux membres de la communauté connaissaient les suspects, Damien et Myles Sanderson.

Les deux frères sont morts : Damien des suites de blessures non auto-infligées et Myles le 7 septembre après avoir été en détresse médicale alors qu’il était sous la garde de la GRC.

“Tout le monde a été touché. Nous avons perdu des êtres chers, nos proches”, a déclaré mercredi Calvin Sanderson.

“Les membres verrouillent toujours leurs portes et sortent leurs armes et nous devons leur assurer qu’ils sont protégés dans notre communauté avec notre propre sécurité.”

Calvin Sanderson a déclaré que la visite de Simon était un honneur et il espère que le gouverneur général continuera d’aider la Première Nation. En plus d’un pavillon de ressourcement, il a également réclamé un service de police et des logements pour les Premières Nations.

Trois maisons, qui étaient des scènes de crime après l’attaque, restent vacantes malgré le nettoyage.

Calvin Sanderson a déclaré que certaines familles ne veulent pas rentrer chez elles après avoir tué leurs proches et qu’elles ont maintenant besoin d’un endroit où vivre.

Simon a dit qu’elle ramènerait un message avec elle à Ottawa.

“Aujourd’hui a été un jour très important pour moi parce que je suis venu ici et je comprends beaucoup mieux ce que vit la communauté”, a déclaré Simon.

“Donc, mon message à mon retour est le suivant : même si nous soutenons la communauté maintenant, nous aurons besoin d’un soutien continu pour la communauté à long terme, car ce type de traumatisme et de chagrin ne disparaît pas facilement.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 septembre 2022