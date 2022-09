Attaques au couteau en Saskatchewan : la chasse à l’homme entre dans sa 4e journée

La Saskatchewan, l’Alberta et le Manitoba sont restés sous le coup d’une alerte d’urgence civile mercredi matin alors que la chasse à Myles Sanderson, le principal suspect de l’incident au couteau de masse de la nation crie de James Smith, se poursuivait.

Mardi soir, le chef du service de police de Regina, Evan Bray, a révélé que la police ne croyait plus que Sanderson se trouvait dans la ville.

“Nous avons reçu des informations qui nous portent à croire qu’il [Myles Sanderson] n’est peut-être plus dans cette communauté », a déclaré Bray.

“En conséquence, les enquêtes se poursuivent. Et bien que nous ne sachions pas où il se trouve, nous cherchons toujours non seulement dans la ville de Regina, mais également dans la province”, a-t-il déclaré.

Selon une observation considérée comme crédible par la police, le Nissan Rogue Sanderson noir pourrait conduire à Regina vers 11 h 45 dimanche. Le véhicule a une plaque d’immatriculation de la Saskatchewan — 119 MPI.

Sanderson mesure un peu plus de six pieds et pèse 240 livres, selon la police. Il peut également être blessé mais est toujours considéré comme armé et dangereux.

Le dernier développement est survenu après une fausse alerte impliquant une possible observation de Sanderson sur la nation crie de James Smith.

Plus tôt mardi, la GRC a publié une mise à jour de son alerte aux personnes dangereuses indiquant que les enquêteurs avaient reçu des rapports d’une possible observation dans la communauté.

Les résidents ont reçu pour instruction de chercher un abri ou un abri sur place pendant que d’autres gendarmes descendaient dans la communauté – qui a déjà connu une forte présence policière alors que les enquêteurs travaillent pour traiter plus d’une douzaine de scènes de crime.

“Normalement, nous prendrions probablement un peu plus de temps pour déterminer la fiabilité de ces informations – mais étant donné qu’il y a eu plusieurs appels, et ce à quoi nous sommes actuellement confrontés et le carnage que Myles Sanderson a déjà infligé à cette communauté, nous avons pris des mesures pour émettre une autre alerte de personne dangereuse », a déclaré la commissaire adjointe de la GRC, Rhonda Blackmore, à CTV News.

La recherche intensive de Myles Sanderson et de son frère Damien a commencé dimanche matin après des informations faisant état de plusieurs coups de couteau contre la nation crie de James Smith et Weldon, en Saskatchewan. a commencé à affluer dans la police.

Lundi, la GRC a retrouvé le corps de Damien dans une zone herbeuse de la Première Nation. Il semblait être mort de blessures qui ne semblaient pas s’être infligées lui-même.

Une conférence de presse où certaines personnes touchées par la tragédie devraient prendre la parole est prévue plus tard mercredi matin à Saskatoon.

Onze personnes sont mortes et 19 ont été blessées à la suite de la frénésie de coups de couteau, selon la police.

Myles Sanderson est accusé de trois chefs de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et d’un chef d’introduction par effraction.

La police s’attend à porter d’autres accusations à mesure que l’enquête se poursuit.

Mardi, la Saskatchewan Health Authority (SHA) a déclaré que sur 17 personnes admises pour des blessures liées aux coups de couteau, 10 restent à l’hôpital.

“Trois patients sont dans un état critique, sept sont dans un état stable et depuis dimanche, sept personnes ont été libérées”, indique le communiqué de la SHA.

Dimanche matin, la SHA est passée à un processus de “code orange” pour accepter un nombre élevé de patients critiques au Royal University Hospital de Saskatoon.

Une mesure similaire a été prise en réponse à l’accident de bus Humboldt Broncos en 2018.

“En plus de continuer à fournir les soins médicaux nécessaires aux personnes touchées, la SHA travaille au déploiement de ressources en santé mentale pour les familles, les communautés, les médecins et le personnel touchés”, a déclaré la SHA.