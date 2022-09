Attaques au couteau en Saskatchewan : ce que l’on sait des suspects

La Saskatchewan et les provinces voisines restent en état d’alerte élevée pour deux suspects recherchés par la GRC après que 10 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans de multiples attaques au couteau.

Damien Sanderson, 31 ans, et Myles Sanderson, 30 ans, sont recherchés par la GRC de la Saskatchewan en lien avec les attaques qui ont eu lieu dimanche dans la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon.

CTVNews.ca examine ce que l’on sait des suspects jusqu’à présent :

Lundi, la GRC a annoncé des accusations contre les deux suspects. Myles est accusé de trois chefs de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et d’un chef d’introduction par effraction. Damien est accusé d’un chef de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et d’un chef d’introduction par effraction.

La police décrit Damien comme mesurant cinq pieds sept pouces, pesant 155 livres avec des cheveux noirs et des yeux bruns. Myles mesure six pieds un pouce, pèse 240 livres et a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Le couple a été vu pour la dernière fois à Regina lundi matin et voyageait pour la dernière fois dans un Nissan Rogue noir portant la plaque d’immatriculation 119 MP1. Lors d’une conférence de presse dimanche, le commandant Rhonda Blackmore a déclaré qu’ils ne savaient pas si les suspects avaient changé de véhicule depuis et que leur direction de déplacement restait inconnue.

Une alerte aux personnes dangereuses envoyée pour la première fois en Saskatchewan a été étendue à l’Alberta et au Manitoba alors que la chasse à l’homme se poursuit.

Le motif derrière les coups de couteau reste inconnu, mais la GRC pense que certaines des victimes ont été ciblées par les suspects tandis que d’autres ont été attaquées au hasard.

Dans une vidéo publiée sur Twitter lundi matin, le chef du service de police de Regina, Evan Bray, a déclaré que la GRC et le service de police de Regina déployaient des efforts pour retrouver les suspects.

“Nous n’arrêterons pas cette enquête tant que ces deux-là ne seront pas en sécurité”, a-t-il déclaré dans la vidéo.

Bien que les suspects soient considérés comme armés et dangereux et ne doivent pas être approchés s’ils sont vus, Bray dit que toute personne disposant d’informations sur leur sort doit en informer immédiatement la police.

«Nous sommes convaincus que quelqu’un là-bas sait où se trouvent ces deux-là et possède des informations qui seraient précieuses pour la police. Je vous invite à entrer en contact avec votre service de police local pour nous le faire savoir », a-t-il déclaré.

Mise à jour matinale du lundi 5 septembre. Les deux suspects sont toujours en fuite, malgré les efforts déployés toute la nuit par @reginapolice et @GRCMPSK. Si quelqu’un a des informations qui pourraient aider à localiser et à mettre en garde à vue Myles et Damien Sanderson, nous vous invitons à appeler la police. pic.twitter.com/9DCJqo1Vj6 – Chef Evan Bray (@evanjbray) 5 septembre 2022

Toute personne qui rencontre les suspects est priée d’appeler le 911 et de quitter la zone immédiatement.



Avec des fichiers de CTV News Regina et de La Presse Canadienne