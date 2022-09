Attaques au couteau au Canada: les détails des victimes émergent alors que la chasse à l’homme policière se poursuit

Commentez cette histoire Commentaire

TORONTO — La police continue de rechercher un homme accusés dans la série de coups de couteau meurtriers en Saskatchewan mardi alors que les petites communautés au centre du carnage pleuraient les 10 victimes. Il s’agit notamment d’une mère, d’un ancien combattant de l’armée, d’un homme que les habitants considéraient non seulement comme un voisin mais comme un «oncle» et un travailleur d’urgence décédé en aidant d’autres personnes en cas d’urgence.

Les autorités ont continué de passer au peigne fin 13 scènes de crime distinctes, dont beaucoup sur la réserve de la nation crie de James Smith et le village voisin de Weldon, où les frères Damien et Myles Sanderson sont accusés d’avoir perpétré le massacre de dimanche dans un pays où les massacres sont relativement rares par rapport aux États-Unis.

La police a déclaré lundi que le corps de Damien Sanderson avait été retrouvé dans une “zone très herbeuse” de la nation crie de James Smith, à environ 300 miles au nord de la frontière canado-américaine, avec des blessures qui ne semblaient pas avoir été auto-infligées. Il avait 31 ans. Ils ont continué à rechercher Myles Sanderson, 30 ans, qui, selon eux lundi, a un “casier judiciaire complet et long” et pourrait être blessé.

Myles Sanderson a été inculpé lundi de trois chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre. Damien Sanderson a été inculpé d’un chef de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre avant que son corps ne soit retrouvé. Les deux ont été accusés d’introduction par effraction, et la GRC a déclaré que d’autres accusations étaient probables.

Les attaques ont commencé dimanche matin, lorsque la police a reçu un appel, puis plusieurs autres concernant des coups de couteau à la nation crie de James Smith, une communauté autochtone de 1 800 personnes à environ 200 milles au nord de Regina, la capitale provinciale.

Ils ont fait 10 morts et 18 blessés, dont quatre hospitalisés lundi dans un état critique.

Les autorités ont fourni peu de détails sur les victimes. Rhonda Blackmore, commissaire adjointe de la GRC de la Saskatchewan, a déclaré que certains semblaient avoir été ciblés et que d’autres avaient été attaqués au hasard. Elle a dit qu’ils incluaient des hommes et des femmes d’un “large éventail d’âges”. Le plus jeune est né en 1999.

Gloria Burns, une conseillère en toxicomanie de 62 ans de la nation crie de James Smith, a été identifiée par ses frères comme l’une des victimes. Ils ont déclaré aux médias locaux qu’elle avait répondu à un appel d’urgence pendant la tuerie et qu’elle était décédée aux côtés d’autres victimes.

“Pour qu’elle se retrouve dans une situation comme celle-ci où [she was] aider les gens, même si cela lui a coûté la vie… c’est ce qu’elle était », a déclaré son frère Darryl Burns à la Canadian Broadcasting Corp.

L’Association des anciens combattants des Premières nations de la Saskatchewan a identifié Earl Burns, qui a servi dans le régiment d’infanterie légère canadienne de la princesse Patricia de l’Armée canadienne, comme une autre victime.

Lana Head, une mère, a été identifiée comme victime par Michael Brett Burns, son ancien partenaire, selon les médias locaux. Dans une publication sur Facebook la veille de l’attaque, elle a écrit : “Tellement de bons souvenirs à chérir”. Sa page comprenait des photos de son chien Daisy sirotant un Tim Hortons et conseillait à ses amis des offres dans une épicerie locale.

“Sa voix me manque déjà”, mon ami Melodie Whitecap a écrit dans un post Facebook. “C’était une âme douce et douce, elle ne ferait pas de mal à une mouche.”

Les habitants de Weldon ont identifié Wes Petterson, un homme de 77 ans qui surveillait de près la communauté et était le gars le plus “doux”, comme une autre victime. Ruby Works a déclaré à Global News qu’elle le connaissait depuis qu’elle était petite fille et qu’il était comme un oncle pour elle.