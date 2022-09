Attaques au couteau au Canada: la police recherche deux hommes après la mort de 10 personnes

Une vaste recherche s’est poursuivie lundi dans la province canadienne de la Saskatchewan pour les deux hommes soupçonnés d’avoir tué 10 personnes et blessé au moins 15, l’un des cas de violence de masse les plus meurtriers de ces dernières années.

Les suspects, identifiés par la police comme Damien Sanderson, 31 ans, et Myles Sanderson, 30 ans, sont restés en liberté lundi matin, plus de 24 heures après que les autorités ont reçu les premiers rapports vers 5 h 40, heure locale dimanche, de personnes poignardées à la nation crie de James Smith et dans le village voisin. de Weldon.