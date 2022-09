Attaques au couteau au Canada: des victimes identifiées, des membres de la famille décrivent l’horreur

Mark Arcand dormait tôt dimanche lorsque les alertes ont commencé à retentir sur son téléphone. Un membre de la famille lui disait, d’urgence, d’appeler. C’est ainsi qu’il a appris que sa sœur et son neveu avaient été tués dans l’attaque au couteau contre la nation crie de James Smith, une réserve des Premières nations en Saskatchewan.

« Conduire jusqu’à la communauté ce jour-là a été les deux heures les plus longues de ma vie, sans savoir à quoi m’attendre », a déclaré Arcand. « Au fond de moi, j’ai pensé à ma famille – à quoi pensent-ils ? J’espère qu’ils se tiennent, se serrent les coudes, se disent qu’ils les aiment.

La demi-sœur d’Arcand, Bonnie “Goodvoice” Burns, 48 ​​ans, et son fils, Gregory Burns, 28 ans, faisaient partie des 10 personnes poignardées à mort tôt dimanche dans la réserve et à proximité de Weldon, en Saskatchewan. Dix-huit autres personnes ont été blessées.

Les détails du suspect d’avoir poignardé au Canada et des victimes émergent alors que la chasse à l’homme se poursuit

Le suspect Damien Sanderson, 31 ans, a été retrouvé mort lundi dans la réserve. Le suspect Myles Sanderson, 32 ans, frère de Damien, est toujours en fuite. Mercredi, leurs parents ont supplié Myles de se rendre aux autorités avant que quelqu’un d’autre ne soit blessé.

« Myles, mon garçon, rends-toi. S’il te plaît. Vous pouvez le faire », a déclaré sa mère dans une entrevue avec la Canadian Broadcasting Corp. « Revenez. Rendez-vous. Faites ce qu’il faut.

“Nous ne voulons pas faire plus de mal”, a déclaré son père. « S’il vous plaît, mon fils. Je vous aime. Rendez-vous. Soyez en sécurité.

Ils se sont exprimés à condition que leurs noms, leurs images et le lieu de l’interview ne soient pas divulgués, a déclaré la CBC, invoquant des problèmes de sécurité.

Le Service du coroner de la Saskatchewan et la Gendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan ont dévoilé mercredi les noms et l’âge des 10 victimes. Ils comprenaient Bonnie Burns, 48 ​​ans, Carol Burns, 46 ans, Earl Burns, 66 ans, Gregory Burns, 28 ans, Lydia Gloria Burns, 61 ans, Thomas Burns, 23 ans, Christian Head, 54 ans, Lana Head, 49 ans et Robert Sanderson, 49 ans, tous de la Nation crie de James Smith et Wesley Petterson, 78 ans, de Weldon.

Les autorités ont déclaré qu’elles n’identifieraient pas les relations entre les victimes ni ne nommeraient les blessés. Parmi les blessés figuraient un « jeune adolescent » ; les autres étaient des hommes et des femmes.

Arcand et Brian Burns, le partenaire de Bonnie depuis 30 ans et son mari depuis 15 ans, ont comparu devant les journalistes mercredi lors d’une conférence de presse à Saskatoon. Burns a montré des portraits encadrés de Bonnie et de lui-même souriants et de leur fils Gregory dans un gilet de sauvetage sur l’eau.

Les trois fils cadets du couple étaient à la conférence de presse. Ils étaient chez eux pendant les coups de couteau; l’un a été poignardé au cou mais a survécu, a déclaré Arcand.

Arcand est le chef du Conseil tribal de Saskatoon, mais a déclaré qu’il parlait en tant que membre de la famille. Il est arrivé à la réserve vers 13 heures, a-t-il dit, plusieurs heures après les coups de couteau.

“Je n’arrive pas à me sortir ça de la tête”, a-t-il dit. “Cela m’a rappelé les films, mais pour moi ce n’est pas un film, c’est un scénario de la vie réelle.”

Gregory a été poignardé à plusieurs reprises chez lui, a déclaré Arcand. Bonnie s’est précipitée pour aider son fils, a-t-il dit, et a été poignardée deux fois. “Et elle est morte juste à côté de lui.”

Bonnie avait appelé un ami à l’aide. La femme, «une personne innocente essayant de soutenir sa communauté, essayant d’aider», a déclaré Arcand, a également été tuée.

Arcand fit signe aux fils survivants de Brian et Bonnie.

“Ces deux jeunes garçons se sont réveillés en hurlant, incapables d’aider”, a-t-il déclaré. L’un s’est caché derrière une chaise haute et a été témoin des attaques. Un adolescent de 13 ans a été poignardé au cou et a passé la nuit à l’hôpital.

“Ce jeune garçon est en colère”, a déclaré Arcand. « Il est traumatisé.

“Ces enfants ont tout vu ce jour-là”, a-t-il ajouté. “Cet acte a détruit notre famille. Comment quelqu’un a-t-il pu faire cela à des femmes et à des enfants ? »

Arcand a dit qu’il voulait que le monde se souvienne de Bonnie pour qui elle était : « La famille est passée avant tout… C’était une personne sobre. Vous entrez dans sa maison, c’était une belle maison – elle était remplie d’amour et de soins. Elle travaillait dans une école locale et accueillait deux autres enfants; elle a fait du bénévolat et cuisiné pour les célébrations communautaires. “Elle fait toujours passer les autres avant elle”, a déclaré Arcand.

« Elle n’est pas une victime », a-t-il dit. “C’est une héroïne.”

Gregory, a-t-il dit, “était un super garçon”.

“Il a travaillé dans la communauté pour construire des maisons, il a fait tout ce qu’il pouvait pour sa famille et a essayé d’aider sa mère et son père.”

Bonnie était de la nation Wahpeton Dakota et mariée à la nation crie James Smith. “C’est comme ça dans notre pays où nous grandissons”, a déclaré Arcand. “C’est une question de relations, c’est une question de famille, c’est une question de surnoms, c’est une question de rire, c’est une question de joie, c’est une question d’humilité.”