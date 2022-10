Attaques à l’arme blanche à Las Vegas : DA va porter plainte pour meurtre

LAS VÉGAS –

Un homme armé d’un grand couteau de cuisine qui a terrorisé des touristes et des habitants du Strip de Las Vegas lors d’une attaque à l’arme blanche qui a fait deux morts et six blessés sera inculpé de meurtre, a annoncé vendredi le procureur général de la région.

Le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a déclaré qu’il avait l’intention de déposer deux chefs de meurtre avec utilisation d’une arme mortelle et six chefs de tentative de meurtre avec utilisation d’une arme mortelle contre Yoni Barrios, 32 ans. Il n’a pas exclu de poursuivre une peine de mort .

“Nous allons y réfléchir sérieusement. Mais c’est si tôt”, a déclaré Wolfson aux médias après la fin de la comparution initiale de Barrios devant le tribunal dans l’après-midi.

Barrios, qui portait une combinaison bleu foncé et des attaches pour les mains orange, a été condamné à une détention sans caution. Une première interpellation était prévue mardi.

On ne savait pas immédiatement si Barrios avait un avocat qui pourrait commenter en son nom.

Il est détenu au centre de détention du comté de Clark.

Deux des victimes se sont rendues au Sunrise Hospital Trauma Center. L’un était en bon état et un autre dans un état passable vendredi, a indiqué Marissa Mussi, porte-parole de l’hôpital.

Les quatre autres sont allés au centre médical universitaire. Les responsables n’ont pas immédiatement renvoyé de message demandant leur statut actuel.

La police a déclaré avoir commencé à recevoir des appels au 911 au sujet des coups de couteau vers 11 h 40 jeudi en face du casino et de l’hôtel Wynn.

Barrios, qui n’est pas un résident de Las Vegas, a été arrêté par des gardes de sécurité de Sands et des agents de la police métropolitaine alors qu’il courait sur un trottoir du Strip, a annoncé la police. Il n’y avait pas d’autres suspects impliqués.

La police a déclaré qu’elle continuait d’enquêter sur le mobile, mais ne pense pas qu’il y ait eu d’altercation avant les attaques.

Le bureau du coroner du comté de Clark a identifié les victimes qui ont été tuées comme étant Brent Allan Hallett, 47 ans, et Maris Mareen Digiovanni, 30 ans, tous deux résidents de Las Vegas.

Les noms des blessés de l’attaque n’ont pas été immédiatement publiés.

Le coup de couteau initial a été non provoqué et sur le trottoir est du boulevard Las Vegas. Le suspect s’est ensuite dirigé vers le sud et en a poignardé d’autres, a déclaré le chef adjoint de la police métropolitaine, James LaRochelle.

L’homme s’est enfui et a été suivi par des appelants du 911 avant d’être placé en garde à vue, ont indiqué les autorités. La police a récupéré le “grand couteau à longue lame” qui aurait été utilisé, a déclaré LaRochelle, qualifiant l’affaire d'”enquête pour meurtre difficile à comprendre”.

Dewaun Turner, 47 ans, porteur au District at Resorts World, a déclaré au Las Vegas Review-Journal qu’il rentrait chez lui à pied lorsqu’il a vu deux personnes habillées en showgirls en robes rouges et talons fuyant un homme avec un couteau. Il a vu l’homme les poignarder tous les deux, un homme qui passait par là, puis deux autres femmes.

“Dix ou 15 pas d’avance, et j’aurais été l’une des personnes poignardées”, a déclaré Turner.

Un témoin a déclaré à la chaîne de télévision de Las Vegas KTNV que le suspect avait dit à une femme qu’il était un chef qui voulait prendre une photo avec certaines des showgirls avec son couteau. Mais il a commencé à poignarder les gens lorsque le groupe a décliné l’offre de l’homme.