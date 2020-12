MILAN: Atalanta a perdu sa touche de but.

Le club italien, qui a reçu des critiques élogieuses de toute l’Europe la saison dernière pour son style offensif lors d’une course inattendue vers les quarts de finale de la Ligue des champions, n’a marqué qu’un seul but au cours des trois derniers matches de championnat.

Ils ont bien joué en défense et au milieu de terrain, manquant quelque chose en attaque, a déclaré l’entraîneur de l’Atalanta Gian Piero Gasperini. Nous avons lutté, il y a de la fatigue et un manque de forme, et si vous ne parvenez pas à saisir les opportunités que vous créez, la nervosité s’installe également.

Après un match nul 1-1 contre le FC Midtjylland en Ligue des champions, l’Atalanta se rendra à l’Udinese en Serie A.

La marque de football fluide d’Atalantas est bien connue en Italie, l’équipe a dominé le tableau de bord au cours des deux dernières saisons. Mais contre le club danois Midtjylland, qui a remporté son tout premier point en Ligue des champions avec le match nul, l’Atalanta a eu 18 chances, mais n’a marqué que lorsque le défenseur central Cristian Romero a dirigé un but égalisateur tardif.

De toute évidence, c’est à l’avant que vous augmentez le niveau de performance de l’équipe, a déclaré Gasperini. Nous avons eu des chances, heureusement Romero a marqué, je devrais peut-être le jouer devant.

L’Atalanta n’a remporté qu’un seul des six derniers matchs toutes compétitions confondues, une victoire 2-0 à Liverpool. Et cela ne sera peut-être pas plus facile à l’Udinese, qui n’a accordé qu’un seul but au cours des trois derniers matchs.

Gasperini devra également l’arranger avec le capitaine Alejandro Papu Gmez. Le duo a eu une confrontation lors de la première moitié du match de mardi lorsque Gasperini a ordonné au joueur de rester sur la droite et que Gmez a répondu par un non clairement entendu dans un stade Gewiss vide.

Gmez n’est pas revenu pour la seconde période.

Les médias italiens ont rapporté que le duo s’était rétabli et qu’il n’y aurait aucune répercussion pour Gmez, qui a toujours été l’un des meilleurs joueurs d’Atalanta au cours des dernières saisons.

Tout ce que Gasperini dirait après le match, c’est que je n’aimais pas sa performance.

Après le match contre l’Udinese, Atalanta se rendra à l’Ajax et a besoin d’un point pour progresser en Ligue des champions. Il s’agit alors de matches de compétition difficiles contre la Fiorentina, la Juventus et la Roma.

Cela ne va pas dans notre sens non plus, mais je ne veux pas que ce soit une excuse. Je ne cherche pas d’excuses, a déclaré le milieu de terrain de l’Atalanta Matteo Pessina. La seule excuse que nous pouvons avoir, c’est que nous nous entraînons peu car avec autant de matches, vous pouvez très peu vous entraîner.

À la fin, vous apportez sur le terrain ce que vous faites en formation. Si vous vous entraînez peu, il est difficile d’apporter cela sur le terrain. Mais faites de notre mieux, car nous savons comment le faire et nous l’avons montré, si bien.

