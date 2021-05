Un service de police criminelle de Munich spécialisé dans «Crimes politiques» a repris l’enquête sur un incendie majeur qui a conduit à une panne de courant dans la capitale bavaroise vendredi matin.

L’électricité a été coupée dans quelque 20 000 foyers à la suite d’un incendie sur un petit chantier qui a détruit une cinquantaine de câbles électriques moyenne tension et interrompu les travaux de quelque 150 postes de transformation dans plusieurs quartiers de la ville.

«Si les lignes d’alimentation sont en feu, il peut y avoir des motifs politiques», a déclaré samedi un porte-parole de la police sans fournir plus de détails sur l’enquête. « Pour le moment, nous ne pouvons pas fournir d’informations sur l’existence de liens avec d’autres infractions », a-t-il dit, ajoutant que la police en était encore à un stade précoce de l’enquête.

Certains témoins ont déclaré avoir entendu un fort crépitement, puis une détonation provenant de la fosse avant qu’elle ne s’enflamme. Lorsqu’une brigade de pompiers est arrivée sur les lieux, l’incendie faisait rage depuis le site.

L’incident a perturbé le travail de plusieurs entreprises car leurs employés ne pouvaient pas travailler à domicile. Les restaurants et les épiceries locaux avaient des problèmes d’approvisionnement car leurs congélateurs se décongelaient et certaines pharmacies ne pouvaient pas distribuer les tests Covid-19 et ont dû jeter certains médicaments parce que leurs conditions de stockage n’étaient pas satisfaites.

La circulation dans la ville a également été perturbée. Les tramways ne fonctionnaient pas et les feux de signalisation ne fonctionnaient pas. Le total des dommages causés par l’incident est encore inconnu. Une société de services publics locale a déclaré que tous les ménages avaient été reconnectés au réseau électrique en début d’après-midi samedi.

Ce n’est pas le premier incendie criminel présumé contre une infrastructure à Munich. L’année dernière, la police a signalé ce qu’elle a appelé un « séries » d’incidents similaires, au cours desquels des mâts radio et diverses infrastructures ont été incendiés. Depuis novembre 2019, date à laquelle les premières attaques suspectes de ce type ont été enregistrées, le total des dommages causés par de tels incidents est passé à 3,6 millions d’euros (4,39 millions de dollars).

La police a établi un lien entre les incidents et certains extrémistes de gauche, mais n’a obtenu aucune information pertinente susceptible de conduire à des suspects. Les enquêtes ont depuis été abandonnées.

