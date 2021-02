Attaque récente d’un drone contre le palais royal saoudien lancé depuis l’Irak

BAGDAD (AP) – Des drones chargés d’explosifs qui ont ciblé le palais royal d’Arabie saoudite dans la capitale du royaume le mois dernier ont été lancés de l’intérieur de l’Irak, a déclaré un haut responsable de la milice soutenue par l’Iran à Bagdad et un responsable américain.

S’adressant à l’Associated Press cette semaine, le responsable de la milice a déclaré que trois drones avaient été lancés depuis les zones frontalières irako-saoudiennes par une faction relativement inconnue soutenue par l’Iran en Irak et se sont écrasés dans le complexe royal de Riyad le 23 janvier, exacerbant les tensions régionales.

Les attaques contre la capitale saoudienne ont été sporadiques au milieu des années de guerre du royaume contre les rebelles houthis du Yémen voisin. Plus tôt ce mois-ci, les rebelles ont visé un aéroport du sud-ouest de l’Arabie saoudite avec des drones chargés de bombes, provoquant l’incendie d’un avion civil sur le tarmac.

Les rebelles houthis alignés sur l’Iran, cependant, ont nié avoir mené une attaque contre le palais de Yamama en Arabie saoudite le 23 janvier.

Les commentaires du haut responsable de la milice irakienne marquent la première fois qu’un groupe soutenu par l’Iran a reconnu que l’Irak était à l’origine de l’attaque et soulignent le défi auquel Bagdad est confronté pour arrêter les attaques des factions de milices soutenues par l’Iran en Irak.

Il faisait suite à une revendication de responsabilité prétendument émise par un groupe peu connu appelé Awliya Wa’ad al-Haq, ou «The True Promise Brigades», qui a circulé sur les réseaux sociaux, le qualifiant de représailles pour un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique un quartier commerçant principal de Bagdad le 21 janvier.

Le responsable de la milice, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler publiquement de l’attaque, a déclaré que les drones venaient «par parties d’Iran et avaient été assemblés en Irak et avaient été lancés depuis l’Irak». Il n’a pas révélé où le long de la frontière les drones avaient été lancés et n’a pas fourni plus de détails sur le groupe revendiquant l’attaque.

Les groupes soutenus par l’Iran se sont considérablement dissociés depuis la frappe dirigée par Washington qui a tué le général iranien Qassem Soleimani et le chef de la milice irakienne Abu Mahdi al-Muhandis à Bagdad il y a plus d’un an. Les deux ont joué un rôle clé dans le commandement et le contrôle d’un large éventail de groupes soutenus par l’Iran opérant en Irak.

Depuis leur mort, les milices sont devenues de plus en plus indisciplinées et disparates. Certains analystes basés à Washington affirment que les milices se sont éclatées uniquement pour leur permettre de revendiquer des attaques sous des noms différents pour masquer leur implication.

Un responsable américain a déclaré que Washington pensait que l’attaque du 23 janvier contre le palais de Yamama avait été lancée de l’intérieur de l’Irak. Le fonctionnaire, s’exprimant sous couvert d’anonymat, n’a pas expliqué ni expliqué comment les États-Unis sont arrivés à cette conclusion.

Un responsable irakien s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation, a déclaré que les renseignements américains avaient été partagés avec le gouvernement irakien.

Lancer une frappe depuis l’Irak poserait un défi à la défense aérienne saoudienne, désormais centrée sur les menaces de l’Iran au nord-est et du Yémen du sud. De tels drones sont également suffisamment petits et volent suffisamment bas au sol pour ne pas être détectés par le radar.

L’attaque intervient alors que l’Irak cherche à approfondir ses liens économiques avec l’Arabie saoudite et ses alliés du Golfe dans le cadre de divers projets d’investissement. La semaine dernière, le président Barham Salih s’est rendu aux Émirats arabes unis et le ministre des Affaires étrangères Fuad Hussein s’est rendu en Arabie saoudite cette semaine, apparemment pour discuter de l’attaque.

Les rédacteurs d’Associated Press Robert Burns à Washington et Samya Kullab à Bagdad ont contribué à ce rapport.