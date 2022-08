Attaque, notes de défense pour le 7 août – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est de retour en force et la saison de la NFL approche à grands pas. Chaque jour pendant le camp d’entraînement des Bears, Shaw Local évaluera les performances offensives et défensives des Bears.

Hub Arkush, analyste principal des Bears de Shaw Local, et Sean Hammond, journaliste des Bears, seront tous les jours au Halas Hall de Lake Forest pendant le camp. Suivez Hammond sur Twitter iciet suivez Arkush sur Twitter ici.

Ces notes sont subjectives et tiennent compte de nombreux facteurs différents. Il n’y a pas non plus deux pratiques identiques. Certains jours, l’équipe travaillera sur des scénarios spécifiques comme la zone rouge ou un exercice de deux minutes, tandis que d’autres jours, la pratique pourrait être réduite à une simple visite. Une bonne ou une mauvaise journée au camp d’entraînement ne fera certainement pas ou ne détruira pas la saison.

Infraction : C+

Grâce au temps pluvieux, les Bears ont déplacé l’entraînement à l’intérieur dimanche et la séance a été relativement courte. La ligne offensive de départ était à nouveau Braxton Jones au tacle gauche, Cody Whitehair au garde gauche, Sam Mustipher au centre, Michael Schofield au garde droit et Riley Reiff au tacle droit. Larry Borom a remplacé Reiff au tacle droit.

La meilleure période pour l’attaque de l’équipe première est survenue dans une situation sur la ligne de but. Le quart-arrière Justin Fields s’est connecté avec Tajae Sharpe et Equanimeous St. Brown pour des touchés sur des jeux consécutifs sur la ligne de but.

Étoile offensive du jour : Kévin Shaa

Il n’y a pas eu une tonne de faits saillants offensifs dimanche. Jouant avec les réservistes, Shaa a réalisé la meilleure prise de la journée sur une passe du QB de troisième corde Nathan Peterman pour entrer dans la gamme des buts sur le terrain.

Défense : B-

La ruée vers les passes semble vraiment bonne contre une ligne offensive qui est vraiment un travail en cours. Le secondaire était encore privé de plusieurs habitués : Kyler Gordon, Duke Shelley et Tavon Young.

Safety Jaquan Brisker continue de trouver des moyens de mettre la main sur le ballon. Dimanche, il a presque intercepté une passe contre Fields avec l’offensive coincée profondément dans son propre territoire.

Dans un exercice de deux minutes, la défense aurait probablement eu deux sacs s’il s’agissait d’un match en direct. Justin Jones et Robert Quinn ont tous deux mis la pression sur Fields. L’attaque a continué, cependant, et s’est soldée par un panier.

Star défensive du jour : Robert Quinn

Quinn obtient le feu vert, mais cela concerne vraiment toute la ligne défensive. La ruée vers les passes continue de perturber les choses dans le champ arrière.