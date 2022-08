Attaque, notes de défense pour le 6 août – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est de retour en force et la saison de la NFL approche à grands pas. Chaque jour pendant le camp d’entraînement des Bears, Shaw Local évaluera les performances offensives et défensives des Bears.

Ces notes sont subjectives et tiennent compte de nombreux facteurs différents. Il n’y a pas non plus deux pratiques identiques. Certains jours, l’équipe travaillera sur des scénarios spécifiques comme la zone rouge ou un exercice de deux minutes, tandis que d’autres jours, la pratique pourrait être réduite à une simple visite. Une bonne ou une mauvaise journée au camp d’entraînement ne fera certainement pas ou ne détruira pas la saison.

Infraction : C+

L’attaque de la première équipe était une coquille d’elle-même avec de nombreux joueurs absents. Les receveurs Byron Pringle et Velus Jones Jr. ne se sont pas entraînés. N’Keal Harry s’est blessé à la cheville lors de la première répétition des exercices d’équipe.

Le plaqueur Riley Reiff et le garde Cody Whitehair se sont entraînés mais n’ont pas participé aux exercices d’équipe. La ligne offensive comprenait Shon Coleman au tacle gauche, Ja’Tyre Carter au garde gauche, Sam Mustipher au centre, Michael Schofield au garde droit et Larry Borom au tacle droit.

Cela dit, il était difficile d’avoir une vraie lecture des choses. Le jeu de course continue de bien paraître. Le jeu de passes ne le diffuse pas beaucoup.

Étoile offensive du jour : WR Tajae Sharpe

Sharpe a réussi deux belles attrapés avec l’attaque de la première équipe pour entrer dans la plage des paniers lors d’un scénario de fin de mi-temps.

Défense : B-

Comme pour les récepteurs, le secondaire est le mélange et l’appariement. Les demis de coin Kyler Gordon, Duke Shelley et Kindle Vildor restent absents. Lamar Jackson, Tavon Young et Greg Stroman Jr. sont parmi les cornerbacks voyant plus d’action à cause de cela.

Pass rusher Robert Quinn n’a pas participé aux exercices d’équipe. Même ainsi, la ruée vers les passes semblait bonne, en particulier contre Coleman et Carter du côté gauche de la ligne offensive.

Star défensive du jour : Eddie Jackson

Le leadership de Jackson se démarque, surtout avec tant de nouveaux visages qui voient le temps avec la défense de la première équipe dans le secondaire. Jackson s’est mis en bonne position pour faire des jeux.