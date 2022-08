Attaque, notes de défense pour le 5 août – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est de retour en force et la saison de la NFL approche à grands pas. Chaque jour pendant le camp d’entraînement des Bears, Shaw Local évaluera les performances offensives et défensives des Bears.

Hub Arkush, analyste principal des Bears de Shaw Local, et Sean Hammond, journaliste des Bears, seront tous les jours au Halas Hall de Lake Forest pendant le camp. Suivez Hammond sur Twitter iciet suivez Arkush sur Twitter ici.

Ces notes sont subjectives et tiennent compte de nombreux facteurs différents. Il n’y a pas non plus deux pratiques identiques. Certains jours, l’équipe travaillera sur des scénarios spécifiques comme la zone rouge ou un exercice de deux minutes, tandis que d’autres jours, la pratique pourrait être réduite à une simple visite. Une bonne ou une mauvaise journée au camp d’entraînement ne fera certainement pas ou ne détruira pas la saison.

Infraction : C

L’entraînement de vendredi a comporté beaucoup de travail avec l’équipe de scouts, comme l’équipe le ferait si elle se préparait pour un adversaire. Il y a eu peu de séances d’équipe avec l’attaque de la première équipe contre la défense de la première équipe.

Dans un scénario de fin de match, Justin Fields et l’attaque – avec seulement une minute au compteur – n’ont pas pu se mettre à portée de placement. Fields a eu une très belle course pour un gros gain après avoir été rincé de la poche, mais il a été rappelé pour une pénalité.

Étoile offensive du jour : Champs de Justin

Fields a bien utilisé ses jambes et a fait plusieurs belles descentes. Le coordinateur offensif Luke Getsy a déclaré qu’il pensait que Fields prenait de bonnes décisions.

Défense : C+

Le secondaire était mix and match avec Kyler Gordon, Kindle Vildor et Duke Shelley mis à l’écart. Le demi de coin Lamar Jackson jouait le coin limite avec la défense de la première équipe, tandis que Tavon Young était à la place du nickel.

C’était difficile d’avoir une bonne idée de la défense avec autant de joueurs absents. Pass rusher Robert Quinn a également manqué l’entraînement.

Star défensive du jour : Tavon Jeune

Avec Gordon absent, Young a repris la place du nickel et a bien joué. Il a eu une belle pause de passe dans une situation de zone rouge contre le receveur Darnell Mooney.