Attaque, notes de défense pour le 30 juillet – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est de retour en force et la saison de la NFL approche à grands pas. Chaque jour pendant le camp d’entraînement des Bears, Shaw Local évaluera les performances offensives et défensives des Bears.

Hub Arkush, analyste principal des Bears de Shaw Local, et Sean Hammond, journaliste des Bears, seront tous les jours au Halas Hall de Lake Forest pendant le camp. Suivez Hammond sur Twitter iciet suivez Arkush sur Twitter ici.

Ces notes sont subjectives et tiennent compte de nombreux facteurs différents. Il n’y a pas non plus deux pratiques identiques. Certains jours, l’équipe travaillera sur des scénarios spécifiques comme la zone rouge ou un exercice de deux minutes, tandis que d’autres jours, la pratique pourrait être réduite à une simple visite. Une bonne ou une mauvaise journée au camp d’entraînement ne fera certainement pas ou ne détruira pas la saison.

Samedi marquait le quatrième jour d’entraînement. Les Bears sont en congé dimanche.

Infraction : C+

Il semblait y avoir une forte concentration sur le jeu de course à l’entraînement samedi. David Montgomery et Khalil Herbert ont vu beaucoup de touches. Il n’y avait pas trop de jeux explosifs dans le jeu de passes. Le centre recrue Doug Kramer a vu beaucoup de clichés au centre avec Lucas Patrick blessé à la main. Les recrues Ja’Tyre Carter et Zachary Thomas continuent de voir des représentants à la garde.

Au cours d’un exercice de deux minutes, l’attaque a réussi à descendre le terrain près de la ligne de but, mais s’est contentée d’un panier alors que le temps devait expirer.

Étoile offensive du jour : Vélus Jones Jr.

Jones a fait la meilleure prise de la journée avec un effort de plongée sur une balle profonde de Justin Fields lors de 11 contre 11. Jones a été jumelé avec le demi de coin recrue Kyler Gordon dans une couverture en tête-à-tête.

Défense : C+

En 11 contre 11, la défense ne s’est pas gravement brûlée, à l’exception de la grosse prise de Jones. L’accent était mis sur le jeu de course, mais il est toujours difficile de glaner beaucoup de la ligne défensive jusqu’à ce que les joueurs aient des coussinets. La défense n’a pas créé beaucoup de revirements. Il y a eu un échappé limite sur une décharge vers le porteur de ballon qui a été récupéré par le demi de coin Jaylon Johnson, mais cela aurait probablement été appelé une passe incomplète. Cela a probablement nécessité une révision vidéo.

Star défensive du jour : Matt Eberflus

Eberflus obtient le feu vert pour avoir saisi le microphone à mi-chemin de l’entraînement et remercié les fans d’être venus. Heureusement, les Bears mettent bientôt les coussinets.