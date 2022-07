Attaque, notes de défense pour le 29 juillet – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est de retour en force et la saison de la NFL approche à grands pas. Chaque jour pendant le camp d’entraînement des Bears, Shaw Local évaluera les performances offensives et défensives des Bears.

Hub Arkush, analyste principal des Bears de Shaw Local, et Sean Hammond, journaliste des Bears, seront tous les jours au Halas Hall de Lake Forest pendant le camp. Suivez Hammond sur Twitter iciet suivez Arkush sur Twitter ici.

Ces notes sont subjectives et tiennent compte de nombreux facteurs différents. Il n’y a pas non plus deux pratiques identiques. Certains jours, l’équipe travaillera sur des scénarios spécifiques comme la zone rouge ou un exercice de deux minutes, tandis que d’autres jours, la pratique pourrait être réduite à une simple visite. Une bonne ou une mauvaise journée au camp d’entraînement ne fera certainement pas ou ne détruira pas la saison.

L’entraînement de vendredi mettait l’accent sur les situations dans la zone rouge et sur la ligne de but. Cela a donné à l’infraction un avantage inhérent. L’équipe ne porte toujours pas de protections complètes, il n’y a donc pas grand-chose à tirer des lignes offensives et défensives, ou du jeu de course.

Infraction : B-

Avec le centre Lucas Patrick et le garde Cody Whitehair assis, la ligne offensive était un peu un groupe disparate. Le choix de repêchage de septième ronde Ja’Tyre Carter a vu quelques représentants à la garde droite et le choix de sixième ronde Zachary Thomas a joué une garde gauche avec l’attaque de la première équipe. Sam Mustipher a effectué un retour au centre.

Le quart-arrière Justin Fields a lancé deux interceptions. Un sur un lancer qui était trop loin derrière un receveur, un autre il aurait pu regarder sa cible. Plus sur ceux ci-dessous. Fields a généralement bien réussi à prendre ce que la défense lui a donné.

Étoile offensive du jour : Équanime Saint-Brown

St. Brown a fait trois belles prises près de la zone des buts. Sa taille a créé des décalages contre les arrières défensifs. Il a pointé un ballon sur le demi de coin Kindle Vildor pour un touché lors d’une session de 11 contre 11.

Défense : B-

Être coincé le dos dans la zone des buts n’a pas beaucoup aidé la défense. Cela étant dit, la défense a fait plusieurs gros jeux. Lors de la première répétition de 11 contre 11, le demi de coin recrue Kyler Gordon a capté une passe de Fields qui a averti le receveur Darnell Mooney. Il est apparu que le lancer de Fields était légèrement derrière Mooney alors qu’il coupait au milieu.

La sécurité recrue Jaquan Brisker a également eu une interception lors du 11 contre 11. En 7 contre 7, le secondaire a fait du bon travail en forçant Fields à effectuer ses contrôles.

“Ballhawks”, a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus à propos de ses arrières défensifs recrues. “C’est ce qu’ils sont, c’est pourquoi nous les avons amenés ici.”

Star défensive du jour : Jaquan Brisker

Pendant 11 contre 11, Brisker a sauté une route pour une interception alors que l’ailier serré Cole Kmet a traversé le milieu du terrain près de la ligne de but. Brisker a parfaitement lu le quart-arrière et a fait une belle prise devant Kmet. Le jeu a mis en évidence son athlétisme.