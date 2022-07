Attaque, notes de défense pour le 28 juillet – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est de retour en force et la saison de la NFL approche à grands pas. Chaque jour pendant le camp d’entraînement des Bears, Shaw Local évaluera les performances offensives et défensives des Bears.

Hub Arkush, analyste principal des Bears de Shaw Local, et Sean Hammond, journaliste des Bears, seront tous les jours au Halas Hall de Lake Forest pendant le camp. Suivez Hammond sur Twitter iciet suivez Arkush sur Twitter ici.

Ces notes sont subjectives et tiennent compte de nombreux facteurs différents. Il n’y a pas non plus deux pratiques identiques. Certains jours, l’équipe travaillera sur des scénarios spécifiques comme la zone rouge ou un exercice de deux minutes, tandis que d’autres jours, la pratique pourrait être une simple visite. Une bonne ou une mauvaise journée au camp d’entraînement ne fera certainement pas ou ne détruira pas la saison.

Les Bears ne sont toujours pas autorisés à porter des coussinets complets. Comme l’a souligné le coordinateur offensif Luke Getsy par la suite, il est difficile de faire grand-chose dans le jeu de course sans coussinets.

Infraction : C

Getsy a déclaré que le personnel d’entraîneurs avait lancé plusieurs séances surprises de 11 contre 11 à l’équipe. Ce qui en a résulté était un peu de négligence. Il y a eu plusieurs chutes de receveurs, mais Getsy a déclaré qu’il était plus contrarié par le manque d’exécution dans certains domaines, en particulier les faux départs.

En 7 contre 7, le quart-arrière Justin Fields et les meneurs de jeu de la première équipe ont eu du mal. Le Safety Eddie Jackson a capté une passe inclinée. L’ailier rapproché Cole Kmet a fait un bon rattrapage au milieu dans le trafic, ce qui a été un moment fort.

Étoile offensive du jour : Darnell Mooney

En 11 contre 11, Mooney a sauté haut dans les airs et a capté une passe de Fields avec plusieurs arrières défensifs autour de lui. Mooney a échappé au trafic et aurait probablement marqué un touché de 80 verges.

Défense : B-

Plusieurs demis défensifs ont connu de bonnes journées. Jackson a eu une interception en 7 contre 7. Le demi défensif Lamar Jackson a choisi le QB de secours Trevor Siemian lors de 11 contre 11. La défense a limité l’attaque à quelques jeux explosifs ce jour-là.

Jusqu’à ce que les Bears soient autorisés à se frapper, il n’y aura pas de véritable ruée vers les passes à évaluer.

Star défensive du jour : Eddie Jackson

Jackson a intercepté Fields pendant 7 contre 7 sur une passe inclinée des doigts du receveur N’Keal Harry.