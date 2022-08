Attaque, notes de défense pour le 21 août – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est de retour en force et la saison de la NFL approche à grands pas. Chaque jour pendant le camp d’entraînement des Bears, Shaw Local évaluera les performances offensives et défensives des Bears.

Hub Arkush, analyste principal des Bears de Shaw Local, et Sean Hammond, journaliste des Bears, seront tous les jours au Halas Hall de Lake Forest pendant le camp. Suivez Hammond sur Twitter iciet suivez Arkush sur Twitter ici.

Ces notes sont subjectives et tiennent compte de nombreux facteurs différents. Il n’y a pas non plus deux pratiques identiques. Certains jours, l’équipe travaillera sur des scénarios spécifiques comme la zone rouge ou un exercice de deux minutes, tandis que d’autres jours, la pratique pourrait être réduite à une simple visite. Une bonne ou une mauvaise journée au camp d’entraînement ne fera certainement pas ou ne détruira pas la saison.

Infraction : B-

Les Bears continuent d’avancer avec Teven Jenkins et Larry Borom dans la formation de départ. Le groupe a bien paru avec Braxton Jones au tacle gauche, Cody Whitehair au garde gauche, Sam Mustipher au centre, Jenkins au garde droit et Borom au tacle droit. Les vétérans Riley Reiff et Michael Schofield ont fait partie de la deuxième équipe. Cela fait maintenant une semaine avec ce groupe de première équipe.

Le porteur de ballon David Montgomery semblait être de retour à la pleine participation aux exercices d’équipe après s’être absenté pendant plusieurs jours la semaine dernière. Montgomery avait l’air bien dans le jeu de course, surtout lorsque l’arrière Khari Blasingame ouvrait la voie et dans le jeu d’écran. Le quart-arrière Justin Fields a fait quelques beaux jeux avec ses jambes.

Étoile offensive du jour : Darnell Mooney

Mooney a battu tout le monde sur la défense et a attrapé une balle profonde de Fields pour un long touché. Le Safety Eddie Jackson était le défenseur le plus proche, mais il n’a pas pu récupérer assez rapidement pour dévier la passe.

Défense : B

L’entraînement de dimanche a eu de bons et de mauvais moments pour la défense. Le secondeur Nicholas Morrow a capté une interception sur une passe déviée par le plaqueur défensif Angelo Blackson. Il y a eu une panne défensive dans le secondaire sur le touché de Mooney.

Roquan Smith a poursuivi sa phase de montée en puissance, mais il n’a pas encore participé aux exercices d’équipe. Smith a repris l’entraînement et prévoit de jouer la dernière année de son contrat. DeAndre Houston-Carson est entré dans une position de sécurité de départ avec la recrue Jaquan Brisker absente en raison d’une blessure à la main.

La défense a eu quelques sacs. Le secondeur Joe Thomas a réussi une belle passe dans la zone rouge.

Star défensive du jour : Nicolas Morrow

Le secondeur vétéran a intercepté une passe inclinée lors du 11 contre 11.