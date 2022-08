Attaque, notes de défense pour le 20 août – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est de retour en force et la saison de la NFL approche à grands pas. Chaque jour pendant le camp d’entraînement des Bears, Shaw Local évaluera les performances offensives et défensives des Bears.

Hub Arkush, analyste principal des Bears de Shaw Local, et Sean Hammond, journaliste des Bears, seront tous les jours au Halas Hall de Lake Forest pendant le camp. Suivez Hammond sur Twitter iciet suivez Arkush sur Twitter ici.

Ces notes sont subjectives et tiennent compte de nombreux facteurs différents. Il n’y a pas non plus deux pratiques identiques. Certains jours, l’équipe travaillera sur des scénarios spécifiques comme la zone rouge ou un exercice de deux minutes, tandis que d’autres jours, la pratique pourrait être réduite à une simple visite. Une bonne ou une mauvaise journée au camp d’entraînement ne fera certainement pas ou ne détruira pas la saison.

Infraction : B-

Le jeu de passes des Bears semblait meilleur qu’il ne l’avait été plus tôt dans la semaine. Les joueurs n’étaient pas au complet samedi, donc le contact était au minimum.

L’offensive avait l’air bien dans la zone rouge au début de l’entraînement. Le quart-arrière Justin Fields s’est connecté avec l’ailier serré Cole Kmet pour un touché à travers une fenêtre étroite. L’arrière Khari Blasingame a également capté un touché sur une courte passe de Fields.

Le porteur de ballon Khalil Herbert semble avoir subi une blessure, ce qui pourrait être un coup potentiel. Le receveur Dazz Newsome a fait une belle prise avec l’attaque de la deuxième équipe dans une situation d’exercice de deux minutes pour entrer dans la plage de placement.

Étoile offensive du jour : Larry Borom

Borom est resté au tacle droit avec l’attaque de la première équipe, où il a commencé le match de pré-saison de jeudi. Le vétéran Riley Reiff a joué le tacle gauche avec l’attaque de la deuxième équipe.

Défense : B+

Le meilleur moment de surprise du camp d’entraînement jusqu’à présent est survenu lorsque le plaqueur défensif des Bears Khyiris Tonga est tombé en couverture pendant 11 contre 11. Le plaqueur de 6 pieds 4 pouces et 338 livres ne joue normalement pas dans un espace ouvert. Le mouvement a clairement trompé Fields, qui a lancé une passe rapide quelques instants après le claquement, mais a dû être choqué de voir le n ° 95 sur le chemin. Fields a lancé le ballon directement sur Tonga, qui l’a intercepté et a parcouru 80 mètres pour un touché. La défense est devenue complètement folle sur la touche. Fields aurait peut-être pu faire trébucher les Tonga, mais les quarts essaient d’éviter tout contact à l’entraînement.

Le secondeur de la deuxième équipe DeMarquis Gates a également réussi une interception contre le quart-arrière Nathan Peterman. Le secondeur Roquan Smith a repris l’entraînement et a l’intention de jouer la dernière année de son contrat.

Star défensive du jour : Khyiris Tonga

L’interception du choix six des Tonga a été facilement le point culminant de la journée.