Attaque, notes de défense pour le 11 août – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est de retour en force et la saison de la NFL approche à grands pas. Chaque jour pendant le camp d’entraînement des Bears, Shaw Local évaluera les performances offensives et défensives des Bears.

Hub Arkush, analyste principal des Bears de Shaw Local, et Sean Hammond, journaliste des Bears, seront tous les jours au Halas Hall de Lake Forest pendant le camp. Suivez Hammond sur Twitter iciet suivez Arkush sur Twitter ici.

Ces notes sont subjectives et tiennent compte de nombreux facteurs différents. Il n’y a pas non plus deux pratiques identiques. Certains jours, l’équipe travaillera sur des scénarios spécifiques comme la zone rouge ou un exercice de deux minutes, tandis que d’autres jours, la pratique pourrait être réduite à une simple visite. Une bonne ou une mauvaise journée au camp d’entraînement ne fera certainement pas ou ne détruira pas la saison.

Infraction : B-

L’entraînement de jeudi s’est mieux déroulé que les entraînements précédents cette semaine pour l’attaque. Lors des exercices d’équipe, l’attaque a commencé dans de nombreuses positions favorables. Ils ont fait des situations de zone rouge et ont commencé avec le ballon du côté positif du 50 pendant la majeure partie de la journée.

Le porteur de ballon Khalil Herbert a bien semblé avec David Montgomery assis ces deux derniers jours. L’arrière Khari Blasingame a capté plusieurs passes hors du champ arrière. La ligne offensive semble beaucoup plus stable qu’il y a deux semaines. L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré avoir vu le quart-arrière Justin Fields continuer à améliorer son timing, même avec plusieurs receveurs blessés.

“Comment obtenez-vous le timing avec différents récepteurs?” dit Eberflus. “Qu’il soit capable de faire ça, ça en dit long pour moi.”

Étoile offensive du jour : Tajae Sharpe

Sharpe a fait la meilleure prise de la journée. Dans une situation de zone rouge, il a capté une passe parfaite de Fields dans le coin de la zone des buts et a eu juste assez de temps pour mettre ses orteils dans les limites.

Défense : B-

Même si l’offensive a connu une meilleure journée jeudi, la défensive a tout de même connu de beaux moments. Commencer dans la zone rouge désavantage toujours un peu la défense. La défense a eu du mal dans des situations de zone rouge basse près de la ligne de but, mais elle a rebondi et a mieux joué pendant la seconde moitié de l’entraînement.

Le secondaire s’est bien comporté contre les receveurs de réserve que l’attaque est obligée d’utiliser en raison de blessures. Parfois, Fields a du mal à trouver des cibles ouvertes sur le terrain, mais fait du bon travail en réussissant ses vérifications.

Star défensive du jour : DeAndre Houston-Carson

Houston-Carson a réussi une passe dans la zone rouge contre le quart-arrière Nathan Peterman.