Attaque mortelle contre des Casques bleus de l’ONU dans la région de Tombouctou au Mali

Vendredi, des assaillants ont tué un Casque bleu et en ont gravement blessé huit autres dans la région de Tombouctou, dans le nord du Mali, une zone où les extrémistes continuent d’opérer, ont indiqué les Nations Unies.

Les casques bleus faisaient partie d’une patrouille de sécurité qui a d’abord été visée par un engin explosif improvisé puis par un tir direct dans la ville de Ber, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Les Nations Unies se joignent au chef de la mission de maintien de la paix de l’ONU au Mali, El-Ghassim Wane, pour condamner fermement l’attaque, a déclaré Dujarric.

Le Mali est dirigé par une junte militaire depuis un coup d’État de 2020 contre un président élu, Ibrahim Boubacar Keita. Depuis 2013, il fait face à des attaques déstabilisatrices de la part de groupes extrémistes armés liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

En 2021, la France et ses partenaires européens engagés dans la lutte contre les extrémistes dans le nord du Mali se sont retirés du pays après que la junte a fait venir des mercenaires du groupe russe Wagner.

Les États-Unis ont averti le gouvernement militaire du Mali en avril qu’il serait « irresponsable » pour les Nations Unies de continuer à déployer leurs plus de 15 000 soldats de la paix à moins que la nation d’Afrique de l’Ouest ne mette fin aux restrictions, y compris sur l’utilisation de drones de reconnaissance, et ne respecte ses engagements politiques en faveur de la paix et élections de mars 2024.

L’avertissement intervient alors que le Conseil de sécurité de l’ONU examine trois options proposées par le secrétaire général António Guterres pour l’avenir de la mission de maintien de la paix : augmenter sa taille, réduire son empreinte ou retirer les troupes et la police et en faire une mission politique. Son mandat actuel expire le 30 juin.

Dujarric a déclaré que le casque bleu tué vendredi était le neuvième à mourir au Mali cette année.

« Cette perte tragique est un rappel brutal des risques auxquels sont confrontés les soldats de la paix au Mali et ailleurs dans le monde tout en travaillant sans relâche pour apporter la stabilité et la paix au peuple malien », a-t-il déclaré.