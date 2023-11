Attaque meurtrière contre le camp de réfugiés de Jénine alors que les raids en Cisjordanie s’intensifient | Conflit israélo-palestinien Actualités

Au moins 10 Palestiniens ont été tués et 20 blessés, dont un secouriste, alors que l’armée israélienne intensifie ses raids.

Au moins 10 Palestiniens ont été tués et 20 autres blessés lors d’un raid des forces israéliennes dans la ville de Jénine et dans un camp de réfugiés en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Des combats intenses ont été signalés dans le camp jeudi. De la fumée noire a été vue s’élever au-dessus de la ville au milieu de multiples explosions et coups de feu.

« De temps en temps, vous pouvez entendre des coups de feu, il y a des explosions et vous pouvez écouter un drone militaire israélien au-dessus de votre tête », a rapporté Bernard Smith d’Al Jazeera depuis Jénine. « Tout a commencé tôt ce matin avec un raid sur le camp. Cela n’a rien d’inhabituel : les raids sont une réalité en Cisjordanie occupée, en particulier ici à Jénine.»

« Mais on nous dit que l’armée est arrivée et a laissé derrière elle les forces spéciales qui recherchaient des combattants palestiniens. Une fois qu’ils ont été repérés, les forces spéciales ont appelé du renfort, et cette fusillade majeure se poursuit depuis lors », a déclaré Smith.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle menait des raids antiterroristes à Jénine, mais n’a donné aucun autre détail.

«L’armée israélienne dira toujours qu’elle s’en prend à ce qu’elle appelle des ‘terroristes palestiniens’, et c’est le but de ces raids. Mais depuis le 7 octobre, ils ont intensifié leurs opérations. Bien qu’ils se produisent dans toute la Cisjordanie occupée, la plupart d’entre eux se trouvent ici à Jénine, où se trouvent différents groupes armés », selon Smith.

L’agence de presse palestinienne Wafa a rapporté qu’un grand nombre de soldats israéliens étaient entrés dans le camp, accompagnés d’un bulldozer. Des tireurs d’élite se sont positionnés sur les toits tandis que le bulldozer détruisait les routes et les infrastructures.

Le média palestinien Quds Network a publié des images des instants qui ont suivi le bombardement par les forces israéliennes d’une maison dans le camp de Jénine.

Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir de la fumée s’échapper d’un bâtiment après qu’il a été touché par ce que le réseau décrit comme étant un drone israélien. Des coups de feu ont été tirés lors des affrontements qui ont suivi.

« Les raids israéliens en Cisjordanie occupée se sont intensifiés au cours des trois dernières heures », a rapporté Mohammed Jamjoom d’Al Jazeera depuis Ramallah.

« Des témoins à Jénine rapportent des explosions, au moins cinq au cours de la seule dernière demi-heure, et les attribuent à des drones israéliens armés », a-t-il ajouté.

« Les forces israéliennes ont également largué des tracts affirmant que les raids ne feraient que s’intensifier. »

La Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a déclaré qu’un secouriste avait été blessé par balles réelles lorsqu’une ambulance a essuyé des tirs lors du raid.

⭕️ PRCS : L’ambulancière Sabreen Obeidi a été blessée par balles réelles dans le dos. 🚑 Cela s’est produit lorsqu’une ambulance du PRCS a été prise pour cible lors d’un raid des forces d’occupation à #Jénine Camp de réfugiés.#NotATarget ❌#Palestine pic.twitter.com/pgvx1ZaNFg – PRCS (@PalestineRCS) 9 novembre 2023

Le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza, a condamné le raid meurtrier contre ce camp densément peuplé, où vivent environ 14 000 personnes.

“L’occupation qui subit une défaite à Gaza subira également une défaite à Jénine et ne réussira pas à briser la volonté de notre peuple, de Gaza à la Cisjordanie”, a déclaré le groupe dans un communiqué.

Des dizaines de Palestiniens ont été tués ces derniers mois par les forces israéliennes à Jénine, notamment dans le camp de réfugiés de la ville où des groupes armés sont présents aux côtés de dizaines de milliers d’habitants.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, les forces israéliennes ont arrêté plus de 2 000 personnes en Cisjordanie, selon le groupe de défense du Club des prisonniers palestiniens.

L’armée israélienne estime ce chiffre à plus de 1 000 et affirme que la plupart sont affiliés au Hamas.

Au moins 174 Palestiniens et trois Israéliens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une attaque contre le sud d’Israël qui a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Depuis lors, Israël a lancé une attaque aérienne et terrestre sur Gaza qui a jusqu’à présent tué au moins 10 812 Palestiniens, dont plus de 4 400 enfants. Au moins 1,5 million de Palestiniens de Gaza sont désormais déplacés internes, selon les estimations de l’ONU, alors qu’une grande partie du territoire assiégé est en ruines.