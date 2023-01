Attaque “massive” de missiles russes, rapporte l’Ukraine

Un nouveau barrage de frappes russes a frappé l’Ukraine jeudi, blessant au moins trois personnes dont un adolescent à Kyiv et coupant l’électricité dans l’ouest.

Jeudi matin, des explosions ont été signalées dans tout le vaste pays, notamment dans la capitale ukrainienne, la deuxième ville de Kharkiv à l’est et la ville de Lviv à l’ouest à la frontière avec la Pologne.

La majeure partie de Lviv, où Frappes russes sont encore rares, s’est retrouvée sans électricité, a déclaré son maire Andriy Sadoviy.

“L’ennemi attaque l’Ukraine depuis diverses directions avec des missiles de croisière aériens et maritimes à partir d’avions et de navires stratégiques”, a déclaré l’armée de l’air ukrainienne sur les réseaux sociaux, qualifiant l’attaque de “massive”.

A LIRE AUSSI: L’Ukraine met en garde contre les frappes de missiles russes

L’assistant présidentiel Mykhaylo Podolyak a déclaré que plus de 120 missiles avaient été tirés.

Après une série de revers humiliants sur le champ de bataille et de territoires perdus cet été et cet automne, Moscou a intensifié sa campagne aérienne ciblant à plusieurs reprises l’Ukraine infrastructures énergétiques avec drones et missiles.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu’au moins trois personnes avaient été blessées dans les frappes, dont une jeune fille de 14 ans.

Il a mis en garde contre d’éventuelles coupures d’électricité et a appelé les habitants à s’approvisionner en eau.

A LIRE AUSSI: L’UE et la Hongrie concluent un accord pour une aide de 18 milliards d’euros à l’Ukraine

Deux maisons privées ont été touchées par des fragments de missiles abattus dans l’est de la capitale tandis qu’une entreprise industrielle et une aire de jeux ont été endommagées dans le sud-ouest de la ville, ont indiqué des responsables municipaux.

Dans l’est, une “série d’explosions” a frappé la deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv, a déclaré le maire Igor Terekhov.

Le gouverneur Oleg Synegubov a déclaré que des “infrastructures critiques” étaient ciblées dans la région de Kharkiv et sa ville principale où quatre missiles ont touché les quartiers est et sud.

A LIRE AUSSI : La guerre en Ukraine augmente-t-elle la menace des armes chimiques ?

Dans la ville historique de Lviv, le maire Sadoviy a mis en garde contre d’éventuelles coupures d’eau.

Le gouverneur de Lviv, Maksim Kozytski, a déclaré que la défense aérienne était à l’œuvre et a appelé les habitants à rester dans des abris.

Dans le sud, le gouverneur d’Odessa, Maksym Marchenko, a déclaré que la défense aérienne avait abattu 21 missiles au-dessus de la région.

A LIRE AUSSI: La Corée du Sud renforcera sa préparation militaire après l’invasion d’espions

“Des fragments d’un des missiles ennemis sont tombés à l’intérieur d’un immeuble résidentiel, heureusement il n’y a pas eu de victimes”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les infrastructures énergétiques avaient été endommagées et que des coupures de courant d’urgence avaient été imposées dans la région.

© Agence France-Presse