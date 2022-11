“Attaque horrible”: Trudeau rend visite à une Première Nation de la Saskatchewan secouée par un massacre

Le premier ministre Justin Trudeau a traversé la poudrerie lundi pour déposer du tabac sur les tombes des victimes d’un coup de couteau de masse avant d’écouter les membres de la famille en deuil depuis près de trois mois.

“Je sais que vous êtes toujours sous le choc et que vous traitez toujours ce qui s’est passé et ce qui s’est passé”, a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse dans le gymnase de l’école de la nation crie de James Smith.

“Je sais d’après les conversations que j’ai eues que les membres de la communauté sont toujours aux prises avec cela chaque jour.”

Les coups de couteau du 4 septembre ont fait 11 morts et 18 blessés dans la nation crie de James Smith, ainsi que dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan, au nord-est de Saskatoon. Myles Sanderson, le suspect de 32 ans dans les attaques, est décédé plus tard en garde à vue.

Trudeau a mentionné chacune des victimes par leur nom.

Il a raconté comment Carol et Thomas Burns rendaient visite à la Première Nation et ont été emportés par la violence. Il a parlé de Christian et Lana Head, dont la famille lui a dit que leur mort avait laissé des trous dans leur vie. Il a parlé de Gloria Burns, qui est allée aider les autres ce jour-là et a perdu la vie.

« Ce ne sont pas que des noms. Ceux-ci ne font pas seulement partie d’un certain nombre de personnes impliquées dans cette horrible attaque », a-t-il déclaré. “Ce sont tous des individus avec des histoires.”

Trudeau, accompagné de la ministre des Services aux Autochtones Patty Hajdu, s’est rendu à l’église anglicane Saint Stephen’s, où sept des victimes sont enterrées, et à deux autres lieux de sépulture.

Trudeau a fait le signe de croix sur chacune des tombes et a observé un moment de silence.

John Kelly Burns a déclaré qu’il était submergé par le chagrin et qu’il avait du mal à parler avec le Premier ministre. Mais, a-t-il dit, il était important de raconter les histoires de son jeune frère, Thomas, et de sa mère, Carol.

“Il était important d’être réconforté par un dirigeant de notre pays et de le faire venir nous voir pour voir comment nous nous sentons réellement”, a-t-il déclaré.

Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral dépenserait plus de 40 millions de dollars au cours des six prochaines années pour aider à construire un nouveau centre de bien-être et à réaffecter un pavillon pour «répondre aux besoins immédiats» de la Première Nation.

Il a déclaré qu’il dépensait également 2,5 millions de dollars sur cinq ans pour accroître l’accès de la communauté aux traitements, y compris les soutiens traditionnels et culturels, ainsi que les soins de longue durée aux personnes ayant des problèmes de toxicomanie.

Un autre montant de 20 millions de dollars sur quatre ans servira à compléter l’initiative Pathways to Safe Indigenous Communities, qui soutient des projets communautaires de sécurité et de bien-être pour les femmes, les filles et les personnes LGBTQ autochtones dans diverses communautés, dont James Smith.

Janelle Kinch, qui a également perdu des membres de sa famille dans le déchaînement, a déclaré qu’il n’aurait pas dû falloir une perte aussi dévastatrice pour changer les choses. Cependant, elle a dit qu’elle avait de l’espoir.

Darryl Burns, un frère de la victime Gloria Burns, s’est tenu la tête et a essuyé une larme. Il a dit qu’il demandait un centre depuis des années et qu’il ne savait pas s’il y aurait des changements de son vivant.

Maintenant, dit-il, il voit un avenir radieux pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

« Nous allons avoir un bâtiment. Nous allons avoir notre propre place », a-t-il déclaré. “Nous allons avoir un endroit sûr où les gens pourront venir guérir.”

Plus tôt dans la journée, Trudeau a rencontré le chef de la nation crie de James Smith, Wally Burns, et des membres du conseil de la Première nation, ainsi que des dirigeants de la bande voisine de Peter Chapman et de la Première nation Chakastaypasin.

Le premier ministre a été drapé dans une couverture étoilée bleue, blanche et noire et a reçu une plume bénie par les anciens.

“Aujourd’hui, nous partageons la célébration de la vie qui s’est déroulée en si peu de temps. Il y a beaucoup à apprendre et il y a beaucoup à pleurer », a déclaré le chef Burns.

L’odeur du maculage, une pratique traditionnelle, flottait dans les couloirs. Les murs étaient couverts de cœurs et de cartes avec des notes de soutien aux familles des victimes.

Les coups de couteau ont amplifié les appels à davantage de services de police dirigés par des Autochtones et le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a promis de déposer cet automne un projet de loi qui déclarerait les services de police autochtones comme un service essentiel.

Trudeau a déclaré qu’Ottawa continuera de collaborer avec les Premières Nations pour s’assurer que les services de police autochtones sont reconnus comme un service essentiel, mais qu’il faut du temps pour bien faire.

“Notre objectif commun est de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité”, a-t-il déclaré.

Kelly Burns a déclaré qu’il devait y avoir des changements immédiats pour avoir une réponse d’urgence plus rapide dans les communautés. Elle a dit avoir raconté à Trudeau comment elle se trouvait dans une maison lorsque sa sœur, Carol, a été attaquée. Elle a pratiqué la RCR toute seule pendant une heure en essayant de sauver la vie de sa sœur.

“J’aurais dû avoir de l’aide.”

—Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne

poignarder en Saskatchewan