Attaque explosive en première mi-temps, solide défense menant Sterling dans la déroute des lacs – Shaw Local

STERLING – Accueillant des lacs ennemis hors conférence au stade Roscoe Eades pour une ouverture de saison vendredi soir, l’équipe de football de Sterling a commencé 2022 en beauté, marquant 34 points en première mi-temps en route vers une victoire 40-7 contre les Eagles.

Le quart-arrière senior de Sterling, Kael Ryan, a ouvert le score avec 3:23 à faire au premier quart, clôturant un entraînement de deux jeux avec un touché de 55 verges sur la ligne de touche droite. Les Golden Warriors ont repris le volant à eux seuls 45 après qu’un limogeage de Christian Beasley ait forcé un revirement sur les downs.

“Je pensais que nous avions parfois bien volé au football, et offensivement, nous les avons juste attaqués à certains moments”, a déclaré Ryan. “Nous devons jouer un match plus complet à l’avenir, mais je pense que ce soir était vraiment bon.”

[ Photos from Sterling vs. Lakes football ]

Le quart-arrière senior de Sterling, JP Schilling, a porté l’avance à 14-0 avec 11:52 à faire au deuxième quart, marquant sur son propre gardien de 19 verges après s’être avancé pour échapper à la pression et avoir dévalé la ligne de touche gauche.

Ryan a marqué son deuxième touché au sol du match lors du prochain entraînement du Golden Warrior, prenant un gardien de quart-arrière dans l’intestin, puis le faisant rebondir sur la ligne de touche gauche en route vers un score de 68 verges, alors qu’il restait 6:48 dans le premier demi. Sterling a pris une avance de 20-0 sur le jeu.

Les équipes spéciales ont marqué un peu plus de trois minutes plus tard, alors qu’AJ Kested a glissé quelques plaqués sur la ligne de touche gauche, puis a inversé le terrain et a couru le long de la ligne de touche droite pour un spectaculaire touché de retour de dégagement de 68 verges. Avec 3:10 à jouer en première mi-temps, les Golden Warriors menaient 27-0.

“Je regardais depuis le banc parce que je venais de sortir du terrain, et j’ai juste baissé la tête quand il s’est fait tacler par trois personnes”, a déclaré Ryan. “Et puis tout le monde a applaudi alors j’ai levé les yeux, et il était comme dans la zone des buts. C’était la pièce la plus ridicule que j’aie vue depuis un moment.

“Parfois [I thought he’d get tackled]. Il est un peu sournois, il est difficile d’en faire un bon », a déclaré l’entraîneur de Sterling Jon Schlemmer à propos de Kested. «Il a juste en quelque sorte tordu son corps ici et là, alors j’ai pensé qu’ils l’avaient abattu la deuxième fois. Puis je l’ai vu partir en tête-à-queue et nous avons pu faire sortir des gars devant lui. C’est un bon joueur. Il ne veut pas descendre. J’ai joué fort ce soir. C’était une pièce assez soignée. Je suis ravi de voir celui-là au cinéma.

Antonio Tablante (à gauche) et AJ Kested de Sterling célèbrent un touché vendredi soir contre Lakes. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Schilling a couronné le score de la première mi-temps avec un gardien quart-arrière de six verges alors que 1:03 s’affichait sur le chronomètre de jeu, renversant un défenseur alors qu’il traversait la zone des buts.

Kested a fait un autre jeu qui a changé la donne au début du troisième quart, interceptant une passe de Bausch et la renvoyant à environ 45 mètres aux Lakes 15. Deux jeux plus tard, Sterling a étendu son avance à 40-0 alors que le demi offensif Antonio Tablante revenait dans un intérieur. en arrière et a couru au milieu pour une course de touché de 20 verges.

À la fin du quatrième quart, après un retour de botté de dégagement de Sterling échappé, Lakes a pris le relais des Warriors 29. En deux matchs, les Eagles ont capitalisé avec leur premier touché du match.

Bausch a mis en place la conduite de score avec un tremplin de 18 verges sur le premier jeu, puis est arrivé au bord extérieur et a dépassé le pylône pour une course de touché de 11 verges le suivant avec 1:08 à jouer.

Lucas Austin de Sterling transporte Max Bausch de Lakes vendredi soir à Sterling. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Ryan a terminé avec 138 verges au sol et deux touchés en cinq courses. Schilling a récolté 55 verges au sol en huit courses et a complété 3 passes sur 4 pour 32 verges. En équipe, Sterling a gagné 283 verges au sol en 27 courses.

Bausch a complété 20 passes sur 34 pour 181 verges et s’est précipité 14 fois pour 57 verges et un touché. Tyson Dewey a rythmé les Eagles avec 94 verges sur réception.

«Nous devons terminer les jeux, nous devons terminer nos tacles. Nous n’avons pas bien taclé, nous devons terminer nos blocs sur le bord, ce qui aurait pu nous donner des courses plus longues », a déclaré l’entraîneur des Lakes, Jason Ellerman. « Je pense que notre O-line a bien joué. Tyson, je pensais, avait fait un super match. Nos équipes spéciales doivent s’améliorer. Nous devons nettoyer les opérations de mise en marche et d’arrêt. On doit s’attaquer aux équipes spéciales. Notre effort sur les équipes spéciales n’a pas été formidable, et ils le savent.

«Nous allons donc traiter ce genre de match comme un match de pré-saison de la NFL. Nous avons du ruban adhésif sur les gars, nous allons évaluer et essayer de le réparer dimanche et la semaine prochaine.