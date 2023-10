Attaque d’un grizzli à Banff : son oncle révèle le dernier message effrayant qu’il a reçu d’un couple canadien avant sa mort

L’oncle d’un Canadien qui a été mutilé à mort par un grizzly la semaine dernière aux côtés de son partenaire dans le populaire parc national Banff, en Alberta, a révélé qu’il avait reçu un dernier message du couple.

Colin Inglis a déclaré au Calgary Herald qu’il avait reçu l’appel SOS de l’appareil GPS Garmin de Doug Inglis et Jenny Gusse vers 20 h 15 vendredi dernier après avoir appris quelques heures plus tôt qu’ils avaient été retardés pour atteindre un emplacement de camping dans la région de Panther Valley du parc.

« L’attaque des ours est mauvaise. » » était le message dont Inglis se souvenait avoir reçu un appel de l’appareil Garmin inReach du couple. « La sonnette d’alarme s’est déclenchée, ‘ce n’est pas bon’, cela veut dire qu’il y a eu des fiançailles. Vous êtes complètement impuissant à savoir ce qui se passe. »

Inglis a également déclaré que les responsables de Parcs Canada lui avaient dit que la tente que le couple utilisait « avait été écrasée et leurs liseuses étaient ouvertes » sur les lieux de l’attaque, où leur border collie de 7 ans, Tris, est également décédé.

« Une bombe anti-ours avait été entièrement déchargée, mais cet ours ne devait pas être dissuadé », aurait-il ajouté.

Inglis a déclaré au Herald que son neveu et Gusse travaillaient au Centre de recherche agricole et agroalimentaire de Lethbridge et lui avaient envoyé leur itinéraire de randonnée complet avant de s’aventurer dans le parc national Banff.

« Ils ont abordé tout dans leurs activités de plein air de la même manière qu’ils ont abordé la science : la cartographie, la planification, la nourriture, tout », a déclaré Inglis, soulignant que les deux hommes prévoyaient de prendre leur retraite l’année prochaine. « Ils ont tout fait correctement, mais de mauvaises choses arrivent. »

Parcs Canada a déclaré plus tôt cette semaine que son personnel avait reçu une alerte vendredi soir indiquant qu’une « attaque d’ours » se déroulait dans le parc.

« L’équipe d’intervention est arrivée sur place à 1 heure du matin et a découvert deux personnes décédées », indique le communiqué. « Alors qu’ils se trouvaient dans le secteur, l’équipe d’intervention a rencontré un grizzli qui faisait preuve d’un comportement agressif, ce qui a incité le personnel de Parcs Canada à euthanasier l’ours sur place pour assurer la sécurité du public.

Parcs Canada a déclaré plus tard, après avoir effectué une autopsie, que l’ourse impliquée dans l’attaque était âgée de plus de 25 ans et en assez bon état, avec une graisse corporelle inférieure à la normale pour cette période de l’année, selon Reuters.

L’agence de presse, citant Parcs Canada, a également rapporté que les autorités avaient trouvé de la nourriture suspendue à un arbre sur les lieux pour éviter d’attirer les animaux.