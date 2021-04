«Tout en condamnant cette décision désespérée, la République islamique d’Iran souligne la nécessité d’une confrontation entre les organes internationaux et les [International Atomic Energy Agency] contre ce terrorisme nucléaire », a déclaré Ali Akbar Salehi, qui dirige l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran, à la télévision d’État, a rapporté l’Associated Press.

La perturbation est survenue un jour après que l’Iran a testé de nouvelles centrifugeuses, qui travaillent pour raffiner l’uranium à un rythme plus rapide, sur le même site.

Lundi, Salehi a déclaré qu’en dépit de l’attaque, «l’enrichissement à Natanz ne s’est pas arrêté et progresse vigoureusement».

Le lendemain, le négociateur nucléaire iranien Abbas Araghchi a déclaré à Press TV, une chaîne d’information publique de langue anglaise, que le pays commencerait à enrichir de l’uranium jusqu’à 60% de pureté et à commander 1000 centrifugeuses plus avancées. L’Iran remplacera également les centrifugeuses qui auraient été endommagées lors de l’attaque.

«Et Israël continuera de se défendre contre l’agression et le terrorisme de l’Iran», a-t-il déclaré.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a rencontré lundi Netanyahu et a déclaré aux journalistes que «les efforts se poursuivront» pour reprendre les pourparlers nucléaires avec l’Iran.

Il y a plus de dix ans, un virus informatique connu sous le nom de Stuxnet s’est avéré avoir ciblé l’infrastructure nucléaire iranienne à Natanz. Le malware était largement soupçonné d’avoir été développé par Israël et les États-Unis. Et en juillet dernier, une grande explosion a secoué les terrains du complexe de Natanz.