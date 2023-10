Attaque du Hamas contre Israël : nouvelles et mises à jour

Aux premières heures du samedi 7 octobre 2023, les combattants du Hamas ont lancé une invasion sans précédent dans tout le pays. Israëlfrontière sud avec Gaza, prenant d’assaut des villes israéliennes et tuant des soldats israéliens et les civils également. Des milliers de roquettes ont été tirées sur le territoire israélien et au moins 250 Israéliens sont morts — un haut responsable de la Knesset a déclaré que les attaques avaient conduit à la le plus grand nombre de morts civiles en une seule journée dans toute l’histoire du pays. Les combats dans le sud d’Israël se poursuivent et des informations indiquent que le Hamas ramènerait des otages israéliens à Gaza. Les frappes aériennes de représailles d’Israël ont déjà tué près de 200 Palestiniensun chiffre qui ne fera probablement qu’augmenter, comme l’a déclaré samedi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu : « notre ennemi paiera un prix qu’il n’a jamais connu ».

Comme l’explique Zack Beauchamp de Vox, rien de tel ne s’est produit dans l’histoire moderne du conflit israélo-palestinien ; même la sanglante Deuxième Intifada du début des années 2000 n’a jamais vu ce genre d’incursion massive sur le territoire israélien. Aujourd’hui, une guerre pure et simple entre Israël et le Hamas a commencé, une guerre dont nous ne pouvons que vaguement anticiper les conséquences sur le conflit et sur l’ensemble du Moyen-Orient.

