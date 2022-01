Attaque du Capitole des États-Unis: le juge maintient le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, en prison avant le procès pour sédition

Phillip Linder, un avocat de Rhodes, a déclaré lors de l’audience de lundi que son client clame son innocence et ne représente pas un danger.

Rhodes, qui est détenu depuis son arrestation et son inculpation le 13 janvier, a plaidé non coupable de l’accusation.

Rhodes et ses associés sont les premières personnes accusées de complot séditieux pour leurs rôles présumés dans l’attaque. L’accusation rarement utilisée peut entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Rhodes, 56 ans, est l’accusé le plus en vue parmi plus de 725 accusés à ce jour pour avoir participé à l’attaque du Capitole par les partisans de l’ancien président Donald Trump. L’émeute a été alimentée par les fausses affirmations de Trump selon lesquelles sa défaite électorale était le résultat d’une fraude.

Un acte d’accusation rendu public plus tôt ce mois-ci a accusé Rhodes et 10 associés ou membres du groupe d’avoir comploté pour prendre d’assaut le Capitole par la force dans une tentative infructueuse d’empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale du président Joe Biden en 2020.

La décision de Johnson fait suite à une audience de deux heures lundi au cours de laquelle les procureurs ont demandé à Johnson de garder Rhodes derrière les barreaux, affirmant qu’il était dangereux et qu’il pourrait tenter de fuir le pays.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.